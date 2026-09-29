Fable : Playground Games donne une précision importante sur les trophées du titre

Vous êtes complétiste et vous souhaitez obtenir tous les trophées de Fable quand ce dernier sera disponible ? Alors cette information devrait vous intéresser.

Tous les jeux possèdent désormais des trophées et Fable n'échappera pas à la règle. Toutefois, celles et ceux qui connaissent la saga peuvent être intimidés à l'idée du temps de jeu nécessaire pour obtenir ces petits hauts faits.

À lire également Fable nous en dit plus sur la gestion des commerces en tant que patron

Rappelons que l'histoire de Fable est influencée par les actions et les choix de votre personnage. De plus, le titre propose un contenu assez vaste et un monde ouvert qui pourrait rendre la tâche plus difficile à accomplir. Les directeurs de jeu Craig Littler et Will Kennedy sont revenus sur ce point lors de la gamescom 2026.

Vous pourrez obtenir tous les trophées de Fable sans revivre plusieurs fois cette aventure

Interrogés par TechRadar Gaming lors d'une session de questions-réponses, les 2 directeurs de jeu ont d'abord confié qu'ils ne voulaient pas donner trop d'indices sur la liste des trophées à réaliser dans Fable. Mais très vite, ils ajoutent qu'il ne sera pas nécessaire de recommencer le jeu plusieurs fois pour débloquer tous les trophées ou succès. Cela devrait donc rassurer les joueurs, qu'ils optent pour la voie du bien ou pour celle du mal.

Cette information faisait écho à une autre question posée lors de la même session par un autre journaliste. La question portait sur la présence ou non de trophées plus décalés ou humoristiques. Ce genre de détail, aussi improbable qu'amusant, est très apprécié par la communauté. D'ailleurs, des succès de ce type étaient déjà présents dans Fable II et Fable III.

Un jeu fait par des passionnés pour les joueurs de la première heure et les nouveaux venus

Il ne dit pas si un trophée demandera de poursuivre un poulet sur une longue distance. Mais Ralph Fulton, le réalisateur de Fable, rassure sur un point : l'équipe est uniquement constituée d'admirateurs de la saga, ce qui semble très prometteur.

C'était peut-être un facteur, certes, mais chacun d'entre eux est venu ici parce qu'il est fan de Fable. Ils adorent la série et veulent la faire revivre. C'est là tout l'enjeu. Dès leur premier jour au studio, ce qu'ils avaient tous en commun, c'était la volonté de créer un excellent jeu Fable. Et je pense que cela se ressent ; on le perçoit dans le jeu qu'ils ont créé.

Pour le découvrir, il ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 23 février 2027, date à laquelle Fable sera disponible sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.