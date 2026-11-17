XBOX a, récemment, partagé la carte de Bowerstone, la capitale d'Albion dans le reboot Fable, avec quelques informations complémentaires.

Devant débarquer au cours du mois de février de l'année prochaine, Fable est l'un des jeux les plus attendus de 2027. Alors que Playground Games partage au compte-gouttes de nouvelles informations à propos du reboot, c'est, cette fois-ci, XBOX qui a donné des détails sur le titre : la carte de Bowerstone, une ville emblématique et présente dans Fable, a été révélée.

Fable montre la carte de Bowerstone

C'est, pour être plus précis, dans le magazine dédié aux 25 ans de XBOX que les joueurs et les joueuses peuvent apercevoir la carte de la ville Bowerstone, soit la capitale d'Albion, qui pourra, bien évidemment, être explorée dans Fable. C'est ainsi l'occasion de se faire une première idée de ce lieu important, qui comporte trois zones distinctes : Butterfield Market, Copperbottom et Bowerminster. D'ailleurs, Playground Games a apporté des détails via des descriptions concernant ces quartiers :

Butterfield Market : Butterfield Market, qui abrite la plupart des boutiques de Bowerstone, s'articule autour de l'impressionnante Tour de l'horloge. Ce lieu s'adresse à tous ceux qui souhaitent acheter de nouveaux vêtements ou des cadeaux pour les PNJ, et compte également des salons de coiffure et de tatouage. Pour les entrepreneurs en herbe parmi vous, chaque boutique est à vendre - c'est l'endroit idéal pour lancer votre empire commercial.

Copperbottom : Traditionnellement quartier ouvrier, Copperbottom se caractérise par ses rues étroites et sinueuses et par une population marquée par la pauvreté, ce qui lui confère une atmosphère visuelle qui se distingue des autres quartiers. À l'image des véritables villes médiévales, il est également situé plus bas - et bénéficie donc de moins de soleil - que ses voisins plus aisés. Les rumeurs selon lesquelles une frange criminelle aurait pris racine à Copperbottom sont... eh bien, elles sont tout à fait fondées.

Bowerminster : Bowerminster, le quartier le plus riche, abrite le magnifique château de Fairfax, résidence de la reine, ainsi que la noblesse de la ville. Avec ses immenses hôtels particuliers et ses boutiques les plus huppées, il ne manquera pas de vous donner envie d'y acquérir un bien immobilier. Veillez simplement à ne pas causer trop de problèmes - la Garde royale est également postée dans le quartier et ne demande qu'une excuse pour malmener les « indésirables ».

La version Playground Games de Bowerstone pour le reboot Fable

Dans ledit magazine de XBOX, le directeur du jeu Fable, Ralph Fulton, a prononcé quelques mots concernant Bowerstone et la construction de ce lieu par Playground Games. Ainsi, ce dernier a expliqué que Playground Games a « entièrement reconstruit » la capitale d'Albion, notamment pour « répondre aux besoins de notre Fable » :

La carte d'Albion - c'est-à-dire le territoire proprement dit - avait évolué d'un jeu à l'autre. Dans le folklore, ce sont toujours les détails qui restent gravés dans les mémoires - et qui sont donc soumis aux souvenirs, aux récits embellis et aux réinterprétations. Nous nous sommes donc toujours autorisés à repenser et à réimaginer certains aspects de la trilogie originale. C'est pourquoi nous avons entièrement reconstruit Bowerstone pour notre jeu. Nous n'avons suivi ni les cartes, ni même les emplacements généraux des jeux précédents. Nous avons conçu Bowerstone pour répondre aux besoins de notre Fable.

Rappelons, en guise de conclusion, que Fable doit débarquer le 23 février 2027 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PS5, Xbox Series et PC.