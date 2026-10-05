Fable conservera cette caractéristique liée à son système de combat

Craig Littler et Will Kennedy ont récemment partagé une nouvelle information sur Fable. Celle-ci devrait d'ailleurs plaire à celles et ceux qui ont joué aux précédents opus de la saga.

Les semaines défilent et les révélations sur Fable s'enchaînent. Récemment, les équipes de Playground Games ont donné des précisions sur le système de gestion des commerces, sur la fin du jeu ou encore sur ses trophées pour celles et ceux qui veulent finir le jeu à 100 %.

Dans une interview accordée au magazine Edge et partagée par GamesRadar, Craig Littler et Will Kennedy (les deux directeurs adjoints du titre) ont donné de nouveaux détails sur le jeu. Ils concernent le système de combat qui reprendra un point central vu dans les autres jeux.

Conserver l'héritage de Fable, notamment lors des phases de combat

Les deux directeurs insistent sur le fait qu'ils veulent honorer l'héritage et les valeurs de Fable en proposant des combats accessibles à tous les joueurs, qu'ils soient nouveaux venus ou habitués de la franchise. Ce point est central car il a toujours été l'une des signatures des jeux Fable. Cependant, ce nouveau jeu veut proposer d'autres options afin que les affrontements ne reposent pas uniquement sur le fait de frapper fort pour gagner.

Ils expliquent que d'autres actions impacteront le comportement des ennemis touchés, mais aussi qu'il faudra rester méfiant. Si vous visez la jambe d'un mort-vivant avec une flèche, il va tomber. Mais même s'il ne peut plus marcher, il continuera de ramper vers vous. En revanche, une décapitation va désorienter la cible. Son corps va ensuite errer sans but jusqu'à un nouveau coup.

Combattre, mais aussi explorer, dialoguer et résoudre des énigmes

Lors du même échange, les deux directeurs ont aussi précisé que la progression dans Fable ne repose pas uniquement sur les affrontements et les duels. D'autres quêtes de la trame principale demanderont aux joueurs d'avoir une certaine réputation ou d'utiliser les bons mots pour avancer.

Il existe des quêtes d'une tout autre envergure. Davantage axées sur l'exploration, voire incluant une ou deux énigmes en chemin. L'un des aspects dont nous sommes particulièrement fiers, c'est la diversité des activités et la façon dont elles s'harmonisent pour raconter une histoire dans laquelle vous vous sentez véritablement impliqué.

Fable sera disponible à partir du 23 février 2027 sur PC, PlayStation 5 et consoles Xbox Series.