Fable est finalement reporté à 2027 à cause de GTA 6

Sans grande surprise, Fable connaît un nouveau report. Pour éviter l'affrontement avec GTA 6, le titre est reporté à début 2027.

C'est un coup dur pour les passionnés de jeux de rôle. Le très attendu reboot de Fable ne sortira finalement pas à l'automne 2026 comme prévu. Microsoft vient de confirmer un report à février 2027 pour éviter de confronter son titre à une fin d'année surchargée en sorties majeures, et surtout un face-à-face très probablement perdu d'avance face à GTA 6.

Un calendrier trop chargé face au mastodonte de Rockstar

L'annonce a été partagée par le compte officiel de la marque, justifiant cette décision par la volonté d'offrir au jeu la lumière qu'il mérite. La fin de l'année 2026 s'annonce en effet particulièrement dense. Xbox a cité plusieurs titres majeurs prévus pour cette période, dont Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer, et surtout Grand Theft Auto 6. Bien que certains de ces jeux appartiennent à Microsoft, la présence du titre de Rockstar Games en novembre semble avoir pesé lourd dans la balance.

Afin de planifier nos lancements de jeux pendant les fêtes d'une manière qui fonctionne le mieux pour les joueurs, nous déplaçons Fable à février 2027 pour qu'il puisse avoir le moment dédié qu'il mérite.

Ce changement de cap confirme les rumeurs qui circulaient le mois dernier. Des bruits de couloir affirmaient que le titre avait été repoussé en interne par crainte d'un lancement trop proche de celui de Grand Theft Auto 6. Si un développeur avait initialement démenti ces informations, les faits lui donnent aujourd'hui tort.

This is year is packed with incredible games for XBOX players to enjoy, from Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day and Call of Duty Modern Warfare 4 to Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer and Grand Theft Auto VI. In order to plan our game launches through the… pic.twitter.com/eNXiA9ebn4 — XBOX (@XBOX) May 29, 2026

Un retour en Albion riche en promesses

Pour rappel, cette nouvelle itération se présente comme un jeu de rôle et d'action à la troisième personne situé dans le monde fantastique d'Albion. Le joueur y incarnera un enfant amené à devenir un héros. Fidèle à l'esprit de la franchise, le titre proposera un système de moralité nuancé. Les personnages et le monde réagiront de manière dynamique à vos actions, bonnes ou mauvaises. Il sera également possible de se marier, d'acquérir une maison et de forger des alliances ou des rivalités.











Si Fable sortira en février 2027, le prochain rendez-vous est fixé au 7 juin prochain lors du Xbox Games Showcase pour découvrir de nouvelles images de ce projet ambitieux. D'ailleurs, vous pouvez retrouver toutes les conférences de ce début de mois de juin dans cet article.