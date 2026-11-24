Battlestate Games vient de déployer la mise à jour 1.3.5.0 pour Escape from Tarkov. Ce patch majeur marque l'arrivée très attendue du moteur Unity 6, promettant des optimisations techniques considérables et préparant le terrain pour des technologies de pointe. Une refonte technique essentielle pour le célèbre jeu de tir.

De plus en plus de jeu migrent vers Unity 6, la nouvelle version du moteur, et c'est aujourd'hui le cas d'Escape from Tarkov, ce qui lui permettra d'offrir un meilleur rendu aux joueurs, tout en offrant aux développeurs de nouvelles options d'optimisations. Cette arrivée s'est fait via la mise à jour 1.3.5.0.

Le passage historique à Unity 6

La transition vers Unity 6 représente une étape fondamentale pour le développement futur du jeu. Les développeurs ont profité de cette mise à jour pour intégrer des optimisations majeures qui devraient ravir les joueurs souffrant de baisses de performances. Le studio s'est d'ailleurs exprimé sur l'importance de cette bascule technologique.

Les améliorations techniques listées sont le résultat de mois de travail manuel de nos ingénieurs sur le code du jeu. L'équipe a mené un profilage approfondi et retravaillé des systèmes internes clés, ce qui se traduit par une amélioration des performances du jeu que de nombreux joueurs remarqueront. Nous avons mis à niveau le projet vers la dernière version d'Unity 6, nous donnant accès à des outils de développement modernes dont nous aurons besoin pour implémenter de nouvelles technologies telles que DirectX 12, FSR 4.0, DLSS Frame Generation dans les mises à jour à venir.

Outre cette avancée majeure, le système de reconnexion aux raids a été entièrement repensé. Les joueurs victimes d'une coupure serveur ou d'un problème réseau pourront désormais revenir en jeu de manière beaucoup plus rapide et fiable. Il est toutefois précisé que cette amélioration ne concerne pas les plantages liés au système d'exploitation ou au matériel de l'utilisateur.















RenderStack et améliorations visuelles

L'introduction de la plateforme technologique unifiée RenderStack transforme radicalement la gestion des graphismes et des effets visuels. Ce nouveau système allège considérablement la charge sur le processeur et la carte graphique tout en offrant un rendu nettement plus fin.

Parmi les changements visuels notables, nous retrouvons plusieurs ajustements cruciaux :

Une refonte du rendu de la végétation et de la projection à distance des arbres.

Une mise à jour des ombres intérieures et lointaines pour des transitions plus douces.

Une optimisation de la qualité de l'image dans les optiques, réduisant les chutes d'images par seconde lors de la visée.

L'amélioration de la stabilité du NVIDIA DLSS et des performances du AMD FSR.

Fin de l'événement d'Halloween et correctifs multiples

Si cette mise à jour signe enfin la conclusion de l'événement d'Halloween, elle n'introduit pas encore la météo hivernale espérée par la communauté. Cette nouveauté devrait arriver d'ici quelques semaines avec le lancement de la deuxième saison du jeu.

En attendant, les développeurs ont corrigé une multitude de bugs. Pêle-mêle, nous pouvons citer les intelligences artificielles qui cesseront de tirer sans raison apparente et l'équipement des ennemis en zone PvE n'affichera plus le statut trouvé en raid de manière erronée. Les problèmes de fuites de mémoire, de synchronisation des portes et les temps de chargement interminables ont également subi un sérieux coup de balai.

Rappelons qu'Escape from Tarkov est disponible sur Steam, et sur le site officiel. Vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.