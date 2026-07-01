Escape from Tarkov : La saison Kord Breach provoque la colère des joueurs

Le créateur d'Escape from Tarkov, Nikita Buyanov, vient de dévoiler les détails de Kord Breach, la toute première saison officielle du jeu. Entre modificateurs de gameplay inédits et exclusivité PvP, cette nouvelle approche divise déjà fortement la communauté des joueurs.

Battlestate Games s'apprête à bouleverser les habitudes de sa communauté. Avec le déploiement imminent de la mise à jour Kord Breach, Escape from Tarkov inaugure un format totalement inédit dans sa longue histoire, l'introduction de saisons officielles. Ce nouveau cycle promet de rafraîchir radicalement l'expérience de survie en proposant des personnages éphémères, réinitialisés après quelques mois, et soumis à des règles de jeu hautement personnalisables.

Une exclusivité PvP qui fait grincer des dents

Dès les premières annonces partagées sur les réseaux sociaux par Nikita Buyanov, le directeur emblématique du studio, une fracture évidente s'est fait ressentir au sein de la base de joueurs. Le point de friction initial concerne l'accessibilité même de ce nouveau mode. En effet, les personnages saisonniers seront strictement limités à l'environnement PvP du jeu. Les amateurs de l'expérience purement PvE se retrouvent donc exclus de cette nouveauté, une décision qui a rapidement enflammé les discussions en ligne.

Bien que cette information ne soit pas tout à fait une surprise, Nikita Buyanov ayant déjà précisé par le passé que les saisons seraient réservées au PvP dans un premier temps, la confirmation visuelle a ravivé les tensions communautaires.

Des modificateurs de gameplay radicaux

La saison Kord Breach, intimement articulée autour de la mystérieuse faction Black Division introduite lors de la mise à jour Icebreaker, proposera un système de passe de combat, des récompenses uniques et une boucle de gameplay considérablement durcie. Mais ce sont surtout les modificateurs personnels qui retiennent l'attention générale. Les joueurs pourront choisir d'activer certaines options avant de se lancer, afin de faciliter ou de compliquer leur progression dans cet univers impitoyable.

L'un des atouts les plus discutés se nomme « Average ». Ce modificateur, particulièrement coûteux à équiper lors de la création du personnage, permet de commencer la saison avec l'intégralité des compétences fixées au niveau 25. La contrepartie est toutefois sévère : il sera définitivement impossible de les améliorer par la suite. Si cette option s'avère idéale pour les joueurs occasionnels ayant moins de temps à consacrer au titre, elle frustre profondément les puristes habitués à maximiser les statistiques de leur avatar.















Des malus imprévisibles et des raccourcis controversés

Les développeurs ont également prévu des modificateurs négatifs qui portent bien leur nom et promettent de véritables cauchemars logistiques. L'un d'eux bloque purement et simplement les échanges entre joueurs sur le célèbre marché de puces. Plus surprenant encore, une option rendra le personnage allergique à certains médicaments ou aliments générés de façon totalement aléatoire, sans que le joueur ne connaisse à l'avance la nature des objets concernés ni les effets dévastateurs de cette allergie.

Cependant, la véritable controverse réside dans l'accessibilité soudaine des accomplissements les plus prestigieux du jeu. Des joueurs ont exprimé leur indignation massive en découvrant que le conteneur sécurisé Kappa, qui exige habituellement des centaines d'heures d'efforts acharnés et de quêtes complexes, pourra être obtenu presque immédiatement.

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Même s'il s'agit du modificateur le plus onéreux de tout le système, cette banalisation d'un objet mythique passe très mal auprès de l'élite de Tarkov. L'équilibre fragile entre l'accessibilité pour les nouveaux venus et le respect de l'investissement colossal des joueurs historiques s'annonce incontestablement comme le défi majeur de cette première saison.

Dans tous les cas, Tarkov continue son évolution et cette première saison sera un bon test pour voir ce que la communauté aime, et n'apprécie pas. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.