L'arrivée d'Escape from Tarkov sur console se précise avec ce nouveau clin d'œil officiel

Les joueurs d'Escape from Tarkov ont découvert un nouvel indice concernant la très attendue version console du jeu de tir. Caché sur la carte Icebreaker, ce clin d'œil relance les spéculations autour d'un portage qui semble encore n'en être qu'à ses prémices chez Battlestate Games.

L'idée d'une version console pour Escape from Tarkov alimente les débats au sein de la communauté des jeux d'extraction depuis de nombreuses années. Si le studio Battlestate Games a déjà admis publiquement que cette édition était bel et bien en cours de production, le mystère reste entier quant à sa forme finale et son envergure. La théorie la plus répandue suggère qu'il s'agira probablement d'une version allégée du jeu original, spécifiquement adaptée aux contraintes techniques et ergonomiques des machines de salon actuelles. Mais la dernière mise à jour, qui a ajouté une nouvelle carte, semble cacher un petit indice.

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Un clin d'œil rétro sur la carte Icebreaker

Des joueurs particulièrement observateurs ont déniché un nouvel indice sur la nouvelle carte Icebreaker. Loin d'une annonce formelle, il s'agit plutôt d'une référence amusante aux consoles rétro, qui fait directement écho à une plaisanterie lancée il y a un an par Nikita Buyanov. Ce dernier avait alors déclaré avec beaucoup d'humour que le titre sortirait sur Game Boy avant de voir le jour sur les plateformes modernes.

Dans l'une des pièces explorables de la carte Icebreaker, les survivants peuvent ainsi tomber sur la modélisation très précise d'une console PlayStation classique posée juste à côté d'une réplique de la célèbre NES. Le détail qui tue réside dans le fait que, dans les deux cas, une version d'Escape from Tarkov semble n'attendre qu'à être lancée par les joueurs. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que les développeurs s'amusent à intégrer de fausses machines dans les décors du jeu.

Les plus anciens savent en effet que l'amélioration de l'espace de repos dans la planque permet de débloquer une imitation de PlayStation 4, accompagnée d'un jeu parodique judicieusement baptisé « Call of Call ». De fausses boîtes de jeu Escape from Tarkov au format physique sont également disséminées à travers les différents niveaux du titre.

Un portage qui cherche encore ses partenaires

Malgré ces clins d'œil répétés en jeu, la réalité du développement semble beaucoup plus complexe en coulisses. En octobre dernier, dans le sillage du Tokyo Game Show, Nikita Buyanov avait été filmé en train de promettre officiellement l'arrivée d'une version console, sans pour autant oser avancer la moindre fenêtre de sortie potentielle.

La situation a été clarifiée il y a quelques semaines lors d'un récent épisode de l'émission TarkovTV, où le directeur a pris la parole pour faire un point d'étape.

Nous sommes actuellement à la recherche d'un partenaire externe pour nous aider à réaliser ce portage du jeu sur console.















Cette déclaration confirme de manière limpide que le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements. Si la volonté de conquérir un nouveau public reste une priorité stratégique pour le studio russe, les joueurs consoles devront s'armer de beaucoup de patience avant de pouvoir découvrir Tarkov.

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