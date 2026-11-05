Fragmentary Order et Escape from Tarkov se déroulent bien dans le même univers

Après avoir dévoilé un impressionnant extrait de gameplay, le nouveau jeu de tir de science-fiction Fragmentary Order confirme une théorie de longue date. Nikita Buyanov vient d'officialiser que ce titre exigeant partage le même univers qu'Escape from Tarkov, promettant une expérience toujours plus riche aux amateurs du genre.

Annoncé il y a quelques mois, et teasé avec différentes images et informations, Fragmentary Order s'est davantage révélé avec une belle vidéo de gameplay, montrant son univers et ses mécaniques, se rapprochant grandement d'Escape from Tarkov. Et ce n'est pas pour rien, puisque au-delà d'être développé par la même personne, les deux partageront le même univers.

Une connexion officielle entre deux mondes impitoyables

Les rumeurs allaient bon train depuis un certain temps, nourries par quelques clins d'œil subtils repérés par certains joueurs. C'est désormais une certitude. Dans une récente publication sur les réseaux sociaux, Nikita Buyanov, à la tête de Battlestate Games et figure de proue de Rant Gaming, a confirmé que Fragmentary Order et Escape from Tarkov évoluent dans le même univers. Bien que la nature exacte de cette connexion reste mystérieuse, cette révélation ajoute une épaisseur narrative inattendue au nouveau projet du studio.

Cette annonce fait suite à la diffusion par Rant Gaming, présenté comme un studio frère de Battlestate Games, d'une généreuse séquence de gameplay de quatorze minutes. Cette vidéo a permis aux futurs joueurs de découvrir l'ambiance singulière de ce que l'on surnomme déjà FragO, suscitant des réactions très positives au sein de la communauté.

Un jeu de tir tactique sur la planète rouge

Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité du titre, Fragmentary Order se présente comme un jeu de tir tactique à la première personne particulièrement hardcore. L'action prend place en 2251, principalement sur une version colonisée de la planète Mars. Le jeu reprend plusieurs éléments qui ont fait le succès d'Escape from Tarkov, notamment des factions engagées dans des luttes intestines, des environnements ravagés par la guerre et une boucle de combat punitive.







Il est cependant crucial de souligner une différence majeure. Contrairement à son illustre aîné, Fragmentary Order ne se positionne pas comme un jeu de tir d'extraction. Le directeur du studio a également profité de sa prise de parole pour clarifier un autre point technique important.

Le mode joueur contre environnement sera totalement intégré et ne nécessitera pas de profil de jeu séparé.

Mais plus de détails à ce sujet seront communiqués plus tard, à mesure que nous nous rapprocherons des premiers tests.

Un accès anticipé déjà disponible

L'équipe de développement a par ailleurs annoncé l'ouverture des précommandes via un système baptisé Prime Batch. Ce mécanisme vise à recruter les premiers testeurs pour participer aux phases d'accès anticipé. Le billet d'entrée est fixé à un prix de départ de 45 $.

En s'inscrivant à ce programme, que ce soit par le biais de l'édition standard ou de la version fondateurs, les joueurs s'assurent d'obtenir une copie du jeu lors de son lancement officiel, accompagnée de divers bonus exclusifs. Les premiers tests sont prévus pour la fin de cette année.