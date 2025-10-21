Escape from Tarkov annonce son premier DLC post-lancement, centré sur la vie de Scav

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 21 octobre 2025 à 16h25
Après huit ans de bêta, Escape from Tarkov s'apprête enfin à sortir en version 1.0. Et Battlestate Games a déjà prévu son avenir avec un premier DLC baptisé Scav Life, consacré à la faction la plus emblématique du jeu.
Escape from Tarkov annonce son premier DLC post-lancement, centré sur la vie de Scav
Après plus de huit ans de tests et d'ajustements, Escape from Tarkov s'apprête à franchir une étape historique avec son lancement tant attendu en version 1.0. Le jeu de tir tactique de Battlestate Games, devenu une référence du genre extraction shooter, s'apprête aussi à débarquer sur Steam en plus de ses nouveautés annoncées, avec une ambition claire, celle de proposer une expérience complète et aboutie dès le jour J.

Un premier DLC déjà prévu : Scav Life

Lors d'une vidéo publiée après le Tokyo Game Show, Nikita Buyanov, directeur de Battlestate Games, a évoqué le futur du jeu au-delà de sa sortie. Il a notamment confirmé qu'un contenu additionnel était déjà en préparation.
Après la sortie, nous prévoyons d'étendre encore l'univers. Nous commencerons à travailler sur le premier DLC, Scav Life, et plusieurs événements majeurs auront lieu juste après le lancement. 
Ce premier DLC, intitulé Scav Life donc, devrait s'intéresser de près à la vie quotidienne des Scavs, ces survivants errants qui arpentent les rues en ruine de Tarkov, qui donnent énormément de sueurs aux joueurs. Bien que peu d'informations aient filtré, ce contenu promet d'élargir la compréhension du monde post-apocalyptique imaginé par le studio.

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Une faction culte mise à l'honneur

Comme dit précédemment, les Scavs sont au cœur de l'écosystème de Tarkov. Ce sont des personnages non affiliés, armés d'équipements de fortune et animés par un instinct de survie brut. Leur présence dans presque toutes les zones du jeu contribue à renforcer l'atmosphère chaotique de la ville, et ces derniers tirent dès qu'ils voient des joueurs.

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Mais ces derniers peuvent aussi choisir de jouer un Scav plutôt que leur personnage principal, dans le but de vivre une approche différente du gameplay avec moins de stratégie, et plus d'opportunités de combats. Les runs en Scav offrent une immersion singulière, faite d'improvisation et de tension permanente.

Avec Scav Life, Battlestate Games semble vouloir approfondir cette facette du jeu. De nouvelles mécaniques, missions ou zones pourraient venir enrichir ce rôle, offrant ainsi un regard inédit sur la survie à Tarkov.

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