Escape from Tarkov 1.0 : date de sortie, contenu et nouveautés de la version finale

À quelques jours de la sortie de la version 1.0 d'Escape from Tarkov, voici ce qu'il faut savoir, que ce soit la date précise, le contenu et les nouveautés qui seront intégrées.
Sorti pour la première fois en alpha en 2015 puis en bêta en 2016, Escape from Tarkov
est devenu le jeu d'extraction le plus influent du genre. Pourtant, presque dix ans plus tard, le titre de Battlestate Games
n'est toujours pas officiellement sorti. Les joueurs se demandent donc quand sortira Escape from Tarkov 1.0 ?
Bonne nouvelle, la version finale 1.0 d'Escape from Tarkov dispose désormais d'une date de sortie officielle
.
Quelle est la date de sortie d'Escape from Tarkov 1.0 ?
Battlestate Games a confirmé que Escape from Tarkov 1.0 sortira le 15 novembre 2025
. Cette version marquera la fin de la longue période de bêta du jeu, débutée en 2016, et le lancement officiel du produit complet. Avant cette date, le studio a prévu plusieurs mises à jour majeures, accompagnées d'une série de quêtes scénarisées avec cinématiques. Certaines sont déjà disponibles, et d'autres arriveront d'ici ce moment. Une fois toutes ces étapes déployées, Tarkov 1.0 sera enfin prêt à voir le jour
.
Qu'est-ce que la version 1.0 de Tarkov ?
La version 1.0
d'Escape from Tarkov représente le passage du jeu à un produit fini. Jusqu'à présent, les versions portaient des numéros comme 0.15
, indiquant un statut en développement permanent. Le passage à la version 1.0 signifiera donc une sortie complète, tandis que les futures mises à jour adopteront une nouvelle numérotation (1.1, 1.2, etc.).
Quelles nouveautés sont prévues dans Escape from Tarkov 1.0 ?
Battlestate Games a déjà dévoilé plusieurs éléments clés qui accompagneront la sortie de Tarkov 1.0
:
- Une véritable campagne scénarisée : les joueurs devront enfin « s'échapper de Tarkov » via une série de missions narratives.
- Un système de Prestige : après avoir terminé le jeu, les joueurs pourront recommencer en conservant certains avantages.
- De nouvelles factions et alliances : le studio souhaite enrichir les interactions et la diversité des unités sur le terrain.
- Extension du refuge (Hideout) et nouvelles fonctionnalités économiques.
- Sortie d'une API tierce permettant aux développeurs externes de créer des outils pour la communauté.
- De nouvelles cartes et zones d'extraction.
- Ajouts réguliers d'armes, équipements et équilibrages.
Cette version promet de transformer Tarkov en une expérience plus complète et plus cohérente, mêlant progression, scénario et survie. Qui plus est, la sortie de la 1.0 d'Escape from Tarkov est aussi synonyme de lancement sur Steam. Après des années à n'être disponible que via son propre launcher, le titre sera accessible via la plateforme de Valve, ce qui maximisera encore plus sa visibilité.
La sortie de Tarkov 1.0 devrait aussi s'accompagner d'un wipe général,
les personnages des joueurs seront réinitialisés pour repartir sur des bases saines dans le nouvel environnement narratif.
EFT 1.0, la sortie la plus attendue du genre
Après presque dix ans de tests, Escape from Tarkov s'apprête enfin à devenir un jeu complet
. La sortie de la version 1.0 prévue pour le 15 novembre 2025
promet de redéfinir le genre, avec un contenu scénarisé, de nouvelles mécaniques de prestige et une immersion renforcée. Préparez-vous, le véritable Tarkov arrive enfin, et le monde du FPS hardcore n'en sortira pas indemne.
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