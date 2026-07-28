Escape From Tarkov annonce une refonte massive et très attendue de ses quêtes

Battlestate Games s'apprête à bouleverser la progression dans Escape From Tarkov avec la mise à jour 1.1.0.0. En abandonnant le système de quêtes linéaires au profit d'une liberté accrue, les développeurs espèrent rendre le jeu plus accessible tout en ravivant l'intérêt des joueurs pour la première saison.

La prochaine mise à jour majeure d'Escape from Tarkov, la version 1.1.0.0, promet de transformer radicalement l'expérience des joueurs. Battlestate Games a récemment levé le voile sur une refonte complète du système de quêtes secondaires, une modification qui devrait grandement faciliter le début de partie et rendre l'ensemble de la progression beaucoup moins rigide. Fini les longues chaînes d'objectifs obligatoires qui bloquaient l'accès à l'équipement essentiel.

Une progression repensée autour de la loyauté

Désormais, la grande majorité des tâches ne sera plus organisée en chaînes strictes où chaque mission débloque la suivante. Le studio a décidé de lier la progression directement aux niveaux de loyauté des marchands comme indiqué sur Twitter/X. Au premier niveau de loyauté, un ensemble de quêtes de base sera disponible. En accomplir plusieurs permettra de passer au niveau supérieur, débloquant ainsi une nouvelle série d'objectifs plus complexes.















Cette approche vise à offrir une véritable liberté d'action. Les récompenses de ces missions seront par ailleurs davantage concentrées sur l'argent liquide. L'ancien système, qui remplissait souvent l'inventaire d'objets de troc très situationnels et d'équipements de bas niveau, laissera place à une économie plus directe et gratifiante pour les combattants en manque de fonds.

Un accès immédiat à l'équipement

La logique commerciale du jeu s'en trouve grandement simplifiée. La plupart des offres des marchands seront débloquées instantanément dès l'atteinte d'un nouveau palier de loyauté, sans nécessiter la complétion d'une quête spécifique. À titre d'exemple, le sac à dos Tri-Zip sera disponible dès le niveau trois chez Ragman, tandis que le casque DevTac Ronin sera accessible au niveau deux chez Mechanic.

Il subsistera tout de même quelques exceptions. Certaines séries de quêtes conserveront leur structure linéaire indépendamment de la loyauté, mais elles seront strictement réservées à l'obtention d'objets extrêmement rares ou de recettes d'artisanat uniques.

Une communauté divisée mais optimiste

Sur les réseaux sociaux et notamment Twitter, les réactions à cette annonce sont globalement très positives, bien que teintées de quelques réserves. De nombreux vétérans se réjouissent de ne plus avoir à refaire inlassablement les mêmes missions pour accéder à leur équipement favori. Le fait de récompenser la progression globale plutôt que l'achèvement de tâches spécifiques semble faire l'unanimité chez ceux qui souhaitent une expérience moins redondante.

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Cependant, certains joueurs expriment des inquiétudes quant à l'équilibrage de l'arsenal. En supprimant les barrières liées aux quêtes, une grande partie de l'équipement risque d'être immédiatement surclassée par des armes plus performantes désormais accessibles plus facilement. Il faudra sans doute que les développeurs ajustent finement les niveaux de marchands pour maintenir une courbe de progression satisfaisante.

Quoi qu'il en soit, cette refonte massive de la mise à jour 1.1.0.0 apporte un vent de fraîcheur indéniable. En supprimant les obstacles artificiels du passé, Escape From Tarkov s'offre une rejouabilité accrue, idéale pour aborder la fameuse « première saison » dans les meilleures conditions.