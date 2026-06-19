Escape from Tarkov prépare une mise à jour massive pour juillet

Battlestate Games vient de dévoiler une feuille de route ambitieuse pour Escape from Tarkov. Entre un événement inédit en juillet et le déploiement de la mise à jour massive 1.1.0 marquant le début de la première saison, le célèbre jeu de tir tactique s'apprête à vivre une véritable révolution.

Battlestate Games a récemment publié une toute nouvelle feuille de route pour Escape from Tarkov, levant le voile sur les ajouts et modifications prévus pour son jeu de tir d'extraction dans les semaines et mois à venir. Le programme s'annonce particulièrement chargé avec un événement en jeu baptisé Blackout prévu pour juillet, suivi de près par une mise à jour colossale qui introduira la toute première saison du jeu au sein d'un système inédit et prometteur.

Un mois de juillet explosif avec le patch saisonnier

Dans une récente publication sur X (Twitter), les développeurs ont confirmé que la fin du mois de juin serait rythmée par des mini événements réguliers pour tenir la communauté en haleine. Mais c'est véritablement en juillet que les choses sérieuses commenceront avec le lancement de l'événement Blackout. Ce dernier préparera le terrain pour la mise à jour majeure, un patch d'une ampleur rare qui apportera une montagne de contenus et de correctifs.

Au cœur de cette mise à jour, les joueurs découvriront le nouveau système de saisons, inauguré par le lancement de la première. Battlestate Games promet également des changements techniques majeurs axés sur la stabilité et les performances du jeu. Le système de quêtes subira une refonte complète, intégrant notamment des objectifs d'élimination partagés en groupe, une fonctionnalité très attendue par les escouades.

L'économie et la progression ne seront pas en reste. L'assurance des équipements et la progression de la planque seront rééquilibrées pour offrir une expérience plus fluide. Les nouveaux venus bénéficieront de packs d'assistance améliorés, tandis que les vétérans pourront profiter d'une optimisation cruciale de la carte Streets of Tarkov. Le comportement de l'intelligence artificielle sera corrigé, de nouvelles armes et équipements feront leur apparition, et les options de personnalisation des mercenaires seront élargies. Enfin, une caméra d'observation et de nouvelles mesures anti-triche viendront renforcer l'intégrité des parties.















Lighthouse et Unity 6 en ligne de mire pour le troisième trimestre

Si le programme de l'été semble déjà gargantuesque, le studio voit encore plus loin. Le troisième trimestre apportera de nouvelles modifications à l'écosystème d'extraction, avec un autre événement en jeu et une refonte indispensable de Lighthouse, souvent considérée comme la carte la plus frustrante par la communauté.

Une nouveauté risque cependant de faire couler beaucoup d'encre. Il sera désormais possible de passer les exigences de Prestige, mais cette option aura un coût.

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Pour aider les novices à se repérer dans les environnements complexes du titre, une mécanique de navigation simplifiée sera intégrée. Les systèmes d'extraction, les marchands, le butin, la réputation et la fonction de reconnexion aux raids seront également ajustés pour garantir un meilleur équilibre global.

Sur le plan purement technique, ce trimestre marquera un tournant décisif avec le passage au moteur Unity 6 et l'intégration de nouvelles technologies de mise à l'échelle. Ces améliorations graphiques et matérielles devraient offrir un gain de performances substantiel, consolidant ainsi l'avenir d'Escape from Tarkov pour les années à venir.

Rappelons que la version console est également en préparation et pourrait arriver assez vite, puisqu'elle a récemment été teasée. Enfin, n'oubliez pas que vous pouvez aussi profiter de codes pour obtenir gratuitement de belles récompenses. Si vous souhaitez l'obtenir tout en faisant quelques économies, notre partenaire Instant Gaming vous le propose pour la somme de 39,99 € au lieu de 50 €, soit 20 % de réduction.