Escape from Tarkov baisse sa difficulté au risque de diviser ses joueurs historiques

Battlestate Games déploie la mise à jour 1.0.4.0 pour Escape from Tarkov. En réduisant la difficulté et en optimisant les temps de chargement, le studio répond aux plaintes de la communauté tout en rendant l'expérience globale nettement plus accessible pour tous les survivants.

Battlestate Games vient tout juste de déployer la mise à jour 1.0.4.0 pour son célèbre jeu de tir tactique Escape from Tarkov. Cette rustine massive apporte de nombreuses modifications qui rendent globalement le titre plus facile, tout en s'attaquant de front aux problèmes les plus urgents soulevés par la communauté ces derniers mois. Si le jeu est réputé pour son exigence extrême, ce patch semble marquer un tournant dans la philosophie du studio de développement.

Des optimisations techniques majeures



Le cœur de cette mise à jour 1.0.4.0 réside avant tout dans l'amélioration globale de l'expérience utilisateur. Les développeurs ont procédé à une vaste optimisation du client de jeu à travers l'ensemble des cartes disponibles. Cette initiative se traduit par une fluidité accrue dans les menus et, surtout, par une réduction drastique des temps de chargement avant d'entrer en raid. Les joueurs n'auront plus à patienter de longues minutes avant de pouvoir se lancer dans l'action.



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Une refonte des quêtes pour limiter la frustration

Par ailleurs, de petits ajouts de confort font leur apparition, comme l'intégration d'un effet sonore spécifique lorsque vous faites tomber un chargeur, vous permettant de savoir immédiatement si vous avez commis une erreur tactique lors d'un affrontement tendu.

L'autre grand chantier de Battlestate Games concerne les missions confiées aux joueurs. Le studio a modifié plus d'une quinzaine de tâches, ciblant particulièrement celles considérées comme les plus frustrantes ou controversées de tout le jeu. Ces missions vous demandaient souvent de vous rendre dans un lieu extrêmement précis pour y accomplir une action spécifique. Avec ce nouveau patch, la zone de validation de ces objectifs a été considérablement élargie.

















Le laboratoire moins agressif et un butin plus généreux

De plus, les développeurs ont décidé de récompenser plus généreusement les joueurs. Les missions d'extraction en coopération, qui étaient largement ignorées par la communauté, ont tout simplement été retirées du jeu. Les objectifs liés à l'histoire principale sont désormais moins punitifs et les fabrications dans la planque nécessaires à la progression narrative ont été accélérées de quarante pour cent.

Les habitués de la carte du Laboratoire vont également devoir s'adapter à une nouvelle dynamique. Les développeurs ont réduit de vingt pour cent la présence des fameux Raiders, rendant cette zone mythique un peu moins agressive et plus propice à l'exploration. En parallèle, la qualité ainsi que la quantité du butin trouvable dans les pièces verrouillées et marquées ont été revues à la hausse.

