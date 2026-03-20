Escape from Tarkov tease une nouvelle arme

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 20 mars 2026 à 12h39
Le directeur de Battlestate Games a récemment affolé la communauté d'Escape from Tarkov en dévoilant une image inédite. Un fusil de combat emblématique, réclamé depuis des années par les passionnés d'armes à feu, pourrait enfin faire son apparition dans le célèbre jeu de tir tactique.
Escape from Tarkov tease une nouvelle arme
Escape from Tarkov s'est toujours imposé comme le paradis virtuel des amateurs d'armes à feu. Sans basculer totalement dans la simulation militaire pure et dure, le titre de Battlestate Games met un point d'honneur à proposer un réalisme saisissant. Qu'il s'agisse du maniement, de la balistique, de la personnalisation poussée ou de la durabilité, chaque détail compte, même si cela ne plaît pas aux joueurs, comme avec les changements sur la visée. C'est dans ce contexte de passion pour la mécanique armurière que Nikita Buyanov, le directeur du studio et visage emblématique du jeu, a fait une révélation qui a immédiatement enflammé les réseaux sociaux.

Le mythique fusil G3 en ligne de mire

Sur son compte personnel, Nikita Buyanov a partagé une simple photographie de profil présentant un fusil de combat emblématique, le Heckler & Koch G3. Cette arme mythique, qui a déjà fait ses preuves dans de nombreux jeux de tir de premier plan au fil des années, brillait jusqu'à présent par son absence dans l'arsenal de Tarkov. L'annonce, bien que non officielle pour le moment, a suffi à déclencher une vague de réactions enthousiastes de la part des joueurs.

Les passionnés d'armes à feu, très nombreux au sein de la communauté, n'ont pas tardé à partager des clichés de leurs propres fusils G3 réels dans les commentaires. Beaucoup se réjouissent à l'idée de pouvoir enfin recréer virtuellement leur arme favorite grâce au système de personnalisation ultra détaillé du jeu.
Malgré cet engouement palpable, il convient de tempérer les ardeurs de la communauté. Historiquement, tout ce que Nikita Buyanov publie sur ses réseaux sociaux ne finit pas nécessairement par intégrer l'écosystème d'Escape from Tarkov. De plus, les développeurs de Battlestate Games ont déjà précisé lors de précédentes interviews qu'il fallait parfois plusieurs mois de travail acharné pour modéliser, animer et équilibrer une nouvelle arme de manière satisfaisante.

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Cette annonce relance également le débat sur la taille de l'arsenal du jeu. Si l'ajout de nouvelles options est toujours accueilli avec joie par les collectionneurs, certains font remarquer que la liste des armes disponibles commence à devenir pléthorique. Plusieurs équipements actuels peinent déjà à trouver leur place dans les affrontements, rendant l'équilibrage de ce futur fusil G3 d'autant plus crucial pour les développeurs. Il faudra donc potentiellement s'armer de patience avant de pouvoir arpenter les rues de Tarkov avec ce classique de l'armement, à moins que son introduction soit très proche.

Le titre reste disponible sur PC, mais des versions consoles sont prévues.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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