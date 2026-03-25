BEAR ou USEC Escape from Tarkov : quelle faction choisir pour débuter ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 25 mars 2026 à 15h36
Le choix de votre faction dans Escape from Tarkov est l'une des premières décisions que vous aurez à prendre en lançant le jeu. Que vous optiez pour les BEAR ou les USEC, ce guide vous explique les différences d'équipement, l'impact sur le gameplay (notamment sur la carte Lighthouse) et les avantages stratégiques pour bien lancer votre aventure en zone de guerre.
BEAR ou USEC Escape from Tarkov : quelle faction choisir pour débuter ?

Dès le lancement d'une nouvelle saison sur Escape from Tarkov, une question cruciale se pose, faut-il rejoindre les rangs du BEAR ou de l'USEC ? Si ce choix peut paraître intimidant pour un débutant, il influence principalement votre esthétique, votre langue en jeu et quelques interactions spécifiques avec l'intelligence artificielle. Voici ce qu'il faut savoir sur le choix de la faction dans Tarkov.

Les différences entre BEAR et USEC

Le BEAR (Battle Encounter Assault Regiment) est une société militaire privée employée par les autorités russes pour enquêter sur les activités illicites de Terra Group. À l'inverse, l'USEC (United Security) est une firme occidentale sous contrat avec Terra Group pour assurer sa sécurité.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Cette différence de lore se reflète directement dans votre inventaire initial. Les joueurs choisissant le BEAR débuteront généralement avec des fusils de la famille AK, des munitions russes et des équipements robustes typiques des forces locales. Les recrues de l'USEC recevront quant à elles des M4A1, du matériel de type OTAN et des camouflages plus clairs, souvent mieux adaptés pour se fondre dans les environnements boisés du début de jeu.

L'une des distinctions les plus notables en raid concerne la voix de votre personnage :

  • USEC : Votre personnage s'exprime en anglais. C'est un avantage majeur pour communiquer avec d'autres joueurs via les commandes vocales ou pour comprendre instantanément les cris de votre propre soldat sous le feu ennemi.
  • BEAR : Votre personnage parle exclusivement en russe. Si cela renforce l'immersion, cela peut être un frein à la coordination si vous ne maîtrisez pas la langue. Cependant, cela permet parfois de tromper d'autres joueurs en vous faisant passer pour un Scav (IA locale) lors d'un affrontement confus.

L'avantage stratégique sur la carte Lighthouse

Depuis l'introduction de la carte Lighthouse, l'équilibre a légèrement penché en faveur de l'USEC. Les Rogues, une faction d'IA d'élite composée d'ex-membres de l'USEC, occupent la station d'épuration.

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image

Si vous êtes un USEC, les Rogues ne vous attaqueront pas à vue, à moins que vous ne vous approchiez trop près ou que vous ne les provoquiez. En revanche, ils traquent les membres du BEAR avec une agressivité totale dès qu'ils entrent dans leur champ de vision. Cet avantage rend la progression et le pillage sur Lighthouse nettement plus aisés pour les partisans de la faction occidentale, surtout en début de progression.

Un choix avant tout personnel

Si l'USEC semble dominer sur le papier, la faction BEAR possède un argument de poids pour les joueurs en quête d'efficacité dans leurs quêtes. La majorité de la communauté choisissant l'USEC, les missions vous demandant de tuer des joueurs de la faction adverse sont paradoxalement beaucoup plus simples à remplir en étant un BEAR. En étant dans la minorité, vous trouverez des cibles USEC à chaque coin de rue, tandis que vos rivaux occidentaux devront parfois multiplier les raids pour débusquer un rare opérateur BEAR nécessaire à la validation de leurs objectifs.

Chargement du sondage...

0 votant

Mais en fin de compte, le choix entre BEAR et USEC repose sur votre affinité avec le style militaire (russe vs occidental) et votre tolérance au danger sur certaines cartes spécifiques. Si vous jouez seul et que vous craignez les IA d'élite, l'USEC est une valeur sûre. Si vous visez une progression rapide de vos quêtes de chasse aux PMCs et appréciez l'authenticité brute, le BEAR est fait pour vous.

Gardez à l'esprit qu'à chaque nouveau wipe global, vous aurez l'occasion de tester l'autre camp pour découvrir de nouveaux styles vestimentaires chez le marchand Ragman et varier votre expérience de jeu. Et que cela n'a pas de réelle conséquence sur votre aventure, si ce n'est celles énoncées juste au-dessus.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement
Escape from Tarkov 29 septembre 2026

Escape from Tarkov encourage le PvP temporairement

Battlestate Games veut voir les joueurs d'Escape from Tarkov s'affronter sans pitié. Pour dynamiser le mode saisonnier Kord Breach, le studio déploie un événement temporaire qui multiplie massivement l'expérience gagnée lors des éliminations. Une occasion parfaite de faire progresser votre passe de combat à vitesse grand V.
Escape From Tarkov Codes (Octobre 2026)
Escape from Tarkov 29 septembre 2026

Escape From Tarkov Codes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur Escape From Tarkov, vous permettant de récupérer de nombreux bonus non négligeable.
Pourquoi le créateur d'Escape from Tarkov veut financer les jeux que personne ne veut
Escape from Tarkov 22 septembre 2026

Pourquoi le créateur d'Escape from Tarkov veut financer les jeux que personne ne veut

Le studio derrière Escape from Tarkov se lance dans l'édition avec une mission claire, celle de financer des projets jugés trop risqués par l'industrie. Nikita Buyanov, patron de Battlestate Games, souhaite soutenir des idées novatrices pour bousculer un marché qu'il estime aujourd'hui trop formaté.

commentaire (0)