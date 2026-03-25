BEAR ou USEC Escape from Tarkov : quelle faction choisir pour débuter ?

Le choix de votre faction dans Escape from Tarkov est l'une des premières décisions que vous aurez à prendre en lançant le jeu. Que vous optiez pour les BEAR ou les USEC, ce guide vous explique les différences d'équipement, l'impact sur le gameplay (notamment sur la carte Lighthouse) et les avantages stratégiques pour bien lancer votre aventure en zone de guerre.

Dès le lancement d'une nouvelle saison sur Escape from Tarkov, une question cruciale se pose, faut-il rejoindre les rangs du BEAR ou de l'USEC ? Si ce choix peut paraître intimidant pour un débutant, il influence principalement votre esthétique, votre langue en jeu et quelques interactions spécifiques avec l'intelligence artificielle. Voici ce qu'il faut savoir sur le choix de la faction dans Tarkov.





Les différences entre BEAR et USEC

Le BEAR (Battle Encounter Assault Regiment) est une société militaire privée employée par les autorités russes pour enquêter sur les activités illicites de Terra Group. À l'inverse, l'USEC (United Security) est une firme occidentale sous contrat avec Terra Group pour assurer sa sécurité.









USEC : Votre personnage s'exprime en anglais. C'est un avantage majeur pour communiquer avec d'autres joueurs via les commandes vocales ou pour comprendre instantanément les cris de votre propre soldat sous le feu ennemi.

Votre personnage s'exprime en anglais. C'est un avantage majeur pour communiquer avec d'autres joueurs via les commandes vocales ou pour comprendre instantanément les cris de votre propre soldat sous le feu ennemi. BEAR : Votre personnage parle exclusivement en russe. Si cela renforce l'immersion, cela peut être un frein à la coordination si vous ne maîtrisez pas la langue. Cependant, cela permet parfois de tromper d'autres joueurs en vous faisant passer pour un Scav (IA locale) lors d'un affrontement confus.

L'avantage stratégique sur la carte Lighthouse

Cette différence de lore se reflète directement dans votre inventaire initial. Les joueurs choisissant, des munitions russes et des équipements robustes typiques des forces locales., du matériel de type OTAN et des camouflages plus clairs, souvent mieux adaptés pour se fondre dans les environnements boisés du début de jeu.L'une des distinctions les plus notables en raid concerne la voix de votre personnage :

Depuis l'introduction de la carte Lighthouse, l'équilibre a légèrement penché en faveur de l'USEC. Les Rogues, une faction d'IA d'élite composée d'ex-membres de l'USEC, occupent la station d'épuration.



















Un choix avant tout personnel

Si vous êtes un USEC, les Rogues ne vous attaqueront pas à vue, à moins que vous ne vous approchiez trop près ou que vous ne les provoquiez. En revanche, ils traquent les membres du BEAR avec une agressivité totale dès qu'ils entrent dans leur champ de vision. Cet avantage rend la progression et le pillage sur Lighthouse nettement plus aisés pour les partisans de la faction occidentale, surtout en début de progression.

Si l'USEC semble dominer sur le papier, la faction BEAR possède un argument de poids pour les joueurs en quête d'efficacité dans leurs quêtes. La majorité de la communauté choisissant l'USEC, les missions vous demandant de tuer des joueurs de la faction adverse sont paradoxalement beaucoup plus simples à remplir en étant un BEAR. En étant dans la minorité, vous trouverez des cibles USEC à chaque coin de rue, tandis que vos rivaux occidentaux devront parfois multiplier les raids pour débusquer un rare opérateur BEAR nécessaire à la validation de leurs objectifs.



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Mais en fin de compte,(russe vs occidental) et votre tolérance au danger sur certaines cartes spécifiques. Si vous jouez seul et que vous craignez les IA d'élite, l'USEC est une valeur sûre. Si vous visez une progression rapide de vos quêtes de chasse aux PMCs et appréciez l'authenticité brute,Gardez à l'esprit qu'à chaque nouveau wipe global, vous aurez l'occasion de tester l'autre camp pour découvrir de nouveaux styles vestimentaires chez le marchand Ragman et varier votre expérience de jeu. Et que cela n'a pas de réelle conséquence sur votre aventure, si ce n'est celles énoncées juste au-dessus.