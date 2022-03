Le lancement d'Elden Ring fut « peu agréable » pour son directeur, Hidetaka Miyazaki

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Le nouveau titre de FromSoftware, Elden Ring, est disponible depuis le 25 février dernier, sur consoles PlayStation, Xbox et sur PC. Le jeu est actuellement sur toutes les bouches tant il est fortement apprécié par les joueurs et les joueuses.Récemment, le directeur d'Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, s'est exprimé à ce sujet. Dans une interview accordée au magazine Famitsu, Miyazaki a décrit son état mental lors du lancement officiel d'Elden Ring : comme pour tous ses autres jeux,Selon la retranscription des journalistes de VGC , Hidetaka Miyazaki a dit : « C'est la même chose pour tous les titres passés, pas seulement celui-ci, mais ce n'est pas un moment très agréable [...] Je suis sûr que je suis soulagé, mais je suis plus anxieux à ce sujet. Je ne m'y habitue jamais ».Dans tous les cas, pour beaucoup, Elden Ring est une véritable réussite. Le jeu a reçu de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée ( notre test ) et les chiffres concernant ses ventes ne cessent de grimper, depuis sa sortie, et ce dans le monde entier.D'ailleurs, si vous vous lancez dans l'aventure Elden Ring, nous vous avons contacté un guide recensant quelques conseils et astuces pour bien débuter Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez acheter le jeu :