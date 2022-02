Elden Ring : Quelques conseils pour bien débuter

Elden Ring, astuces pour bien débuter

Trouvez votre classe

Explorez au maximum

Concentrez vous sur vos statistiques et niveaux

Faites attention à vos runes

Fuir n'est pas signe de défaite

Connu pour ses titres exigeants, FromSoftware revient en cette année 2022 avec une toute nouvelle licence, Elden Ring. S'il se veut plus abordable qu'un Dark Souls, selon Miyazaki,, à cause des affrontements multiples contre des boss coriaces et féroces, en plus d'autres éléments. Depuis sa sortie officielle, beaucoup de joueurs et de joueuses se sont lancés dans l'aventure, qu'ils soient fans des productions FromSoftware ou nouveaux venus. Ainsi, après plusieurs heures de jeu sur le soft,Tout d'abord, au début de l'aventure, les joueurs et les joueuses sont amenés à sélectionner leur classe de départ. Il en existe 10 au total : Astrologue, Bandit, Confesseur, Guerrier, Héros, Misérable, Prisonnier, Prophète, Samuraï et Vagabond.. D'ailleurs, nous vous les détaillons dans notre guide à ce sujet . Nous vous conseillons de les étudier, avant d'effectuer votre choix.Notez que vous n'êtes pas obligé de suivre la ligne directrice, quant aux statistiques, proposée par la classe choisie. Par exemple, ce n'est pas parce que vous avez pris un Samuraï que vous ne pouvez pas utiliser de la magie, et vous concentrer sur les points d'Intelligence, de Foi ou d'Esprit. Les statistiques des classes de départ sont indicatives et sont là pour vous proposer un build de base.s. Dans l'exemple du Samuraï, il est recommandé d'augmenter votre Endurance, Vigueur et Dextérité en début de partie.Contrairement aux Dark Souls qui proposent une exploration assez cloisonnée, Elden Ring dispose d'un monde ouvert, composé de plusieurs régions.. En effet, en vous promenant dans le monde d'Elden Ring, vous pourrez découvrir des endroits particuliers, comme des catacombes, grottes, etc. Ce sera certainement l'occasion d'affronter des mini-boss, récupérer le contenu des coffres, et collecter encore plus de runes, permettant d'augmenter vos statistiques. Attention tout de même aux coffres, certains sont piégés.Par ailleurs, en explorant les différentes régions qui vous sont accessibles, vous pourrez tomber sur des marchands, vendant des items importants. De notre côté, c'est en explorant la Nécrolimbe Orientale que nous avons trouvé la Fiole de salut miraculeux , par exemple. Il s'agit d'un item très intéressant et pouvant aider les joueurs et les joueuses à se sortir d'une situation tendue. Durant vos séances d'exploration, n'hésitez pas à vous reposer aux différents sites de grâce que vous trouverez, afin de les activer. Cela vous permettra de vous téléporter à ces sites, par la suite.Comme dans les Dark Souls, les joueurs et les joueuses auront l'opportunité de transformer leurs runes en niveaux. Pour cela, il faut rencontrer Melina. Ce qui demande d'effectuer une manipulation bien particulière, mais non compliquée : il est impératif d'activer trois sites de grâce, au total, pour la rencontrer pour la première fois. Si vous acceptez sa proposition, ce PNJ vous permettra de débloquer la ligne « Monter de niveaux », lorsque vous vous reposez à l'un des sites de grâce.. À titre d'exemple, en passant un niveau en Vigueur, vous aurez alors plus de points de santé. Évidemment, tout cela monte crescendo : plus vous monterez de niveaux, plus le nombre demandé de runes augmentera afin de passer un prochain palier.Ainsi, en début de partie, nous vous recommandons d'augmenter, de façon conséquente, vos statistiques avant d'aller affronter le premier boss du jeu, Margit le déchu, situé aux portes du Château. En ayant des statistiques plus importantes, vous vous sentirez probablement plus à l'aise durant le combat. Il en va, évidemment, de même pour le reste de l'aventure. Pour cela, il faudra constamment faire attention au nombre de runes que vous possédez afin de ne pas les perdre bêtement.Si dans Dark Souls, les âmes étaient importantes,. En tuant des ennemis, qu'il s'agisse de boss ou non, vous obtiendrez des runes. Elles sont comptabilisées et indiquées en bas, à droite, de votre écran. Elles vous permettent d'acheter des objets auprès de marchands et d'augmenter vos statistiques (Endurance, Vigueur, Dextérité, Intelligence, Foi, etc.), lorsque vous êtes à un site de grâce. Ainsi, elles sont absolument essentielles. Comme vous le savez probablement déjà, en mourant, vous perdez vos runes. Si vous mourez, il faudra vous rendre à l'endroit de votre trépas, afin de les récupérer. Pour autant, elles ne restent pas indéfiniment : si vous mourez une nouvelle fois sans les avoir récupérés, vous les aurez perdus à jamais.De ce fait,. Jetez-y souvent un coup d'oeil et essayez de ne pas les perdre. Ne dit-on pas, après tout : « Prudence est mère de sûreté ». Ainsi, si vous voyez que vous avez 4 000 runes dans votre inventaire, ne prenez pas trop de risques.De notre côté, nous avons essayé de suivre un schéma préservant un maximum nos runes :. Une fois que vous aurez atteint ce nombre, téléportez-vous à un site de grâce afin de dépenser vos runes. De ce fait, vous repartirez à zéro et vous pourrez vous montrer plus imprudent car le risque sera moindre. Si cette mécanique peut sembler redondante, elle a le mérite de vous assurer une progression conséquente et constante de vos statistiques.Dites-vous que la fuite n'est absolument pas un problème. Cela fait partie de l'essence du gameplay et de l'expérience de jeu. Évidemment, en jouant à Elden Ring, il est primordial de persévérer dans la majeure partie des cas. Il ne suffira pas d'un essai pour défaire un ennemi majeur, vous l'aurez compris.. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous concentrer sur l'exploration et sur l'augmentation de vos statistiques. En améliorant votre personnage et votre équipement, vous serez probablement plus à même de tuer l'ennemi qui vous faisait auparavant obstacle. Ainsi, il convient de jauger au mieux ses capacités et de ne pas hésiter à prendre son temps pour parcourir le soft.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies pour votre précommande sur les plateformes suivantes :