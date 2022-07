Elden Ring : Un speedrunner termine le jeu sans subir de dégâts et sans prendre un seul niveau

FIRST WORLD'S BEST ELDEN RING "NO LEVELING" NO HIT IS DONE GOD BLESS pic.twitter.com/6TsQezBuJm — Ainrun (@Ainrun_ttv) July 10, 2022

Le dernier jeu de FromSoftware, Elden Ring, est sorti à la fin du mois de février 2022. Depuis son lancement officiel, beaucoup de speedrunner et joueurs se lancent des défis, certains plus insolites et surprenants que d'autres. Par exemple, Super Louis 64 a réussi à tuer un boss optionnel grâce à son Ring Fit alors que l'utilisateur Reddit, Ugoroszczak , est parvenu à tuer Radagon avec un Dance Pad de Dance Dance Revolution.Or, ce n'est pas tout. En avril, le streamer, Seki , avait fini le titre, sans subir de dommages, en trois heures. Évidemment, cela a donné des idées à d'autres joueurs, et l'un d'entre eux est allé encore plus loin : le speedrunner, Ainrun, a réussi à. Un exploit réalisé en, seulement, deux heures et demie. Le speedrunner a partagé les dernières minutes de sa run, via son compte Twitter.Ainrun s'est, d'ailleurs, confié aux journalistes de Kotaku quant à son expérience sur les titres du studio et a expliqué : « Je réalise des runs sans subir de dégâts ou des speedruns sur les jeux FromSoftware depuis 2020, et j'ai commencé avec Dark Souls 1 ».Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :