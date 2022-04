Elden Ring : Un speedrunner termine le jeu sans subir de dégâts

WE GOT THE RUN!!!!!!! WORLD'S FIRST NO-HIT/DAMAGE ELDEN RING. SHOUTED MY LUNGS OUT LOL #ELDENRING pic.twitter.com/E46WSlXU3v — Seki (@SekiroShadow) April 2, 2022

Depuis sa sortie officielle,. Beaucoup d'entre eux ont tenté d'établir des records divers, comme terminer le jeu en très peu de temps, par exemple. D'autres essayent de finir l'aventure sans subir aucun dégât. Et, ça y est, le record est établi.Le streamer GinoMachino avait déjà réussi à terminer Elden Ring, sans subir de dégâts. Or, la perte de santé liée aux pièges ou aux chutes n'était pas prise en compte. Au sens où, s'il subissait des dommages à cause d'une chute ou d'un piège, la partie n'était pas terminée pour autant.Le streamer Seki, a, lui, décidé d'aller plus loin : il a parcouru l'aventure, sans subir de dommages. Il a ainsi pris en compte les dégâts infligés par les ennemis, les chutes et les pièges environnementaux. S'il perdait de la vie de quelconque façon, il devait recommencer tout depuis le début. Après de multiples tentatives et 130 heures d'entraînement,. Le record est phénoménal, tout autant que sa partie. Il est, d'ailleurs, possible de la visionner grâce à une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube Pour rappel, le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC. Si vous n'avez pas encore acheté, et que vous comptez le faire, sachez que notre partenaire Instant Gaming, vous le propose sur les plateformes suivantes :