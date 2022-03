Elden Ring : Un joueur parcourt le jeu avec son Ring Fit

WE BEAT A BOSS FIRST TRY



W/ THE RING FIT MOD!!! LETS GOOOO 💪🏾💪🏾#ELDENRING pic.twitter.com/P5B90ZGrFu — Tarnished Louis 64 (@SuperLouis_64) February 28, 2022

La difficulté étant l'un des maîtres mots des jeux FromSoftware, et faisant partie intégrante de leur identité , elle n'est parfois pas à la hauteur des attentes des joueurs et des joueuses.Par le passé, des joueurs ont terminé Dark Souls avec les équipements des jeux Guitar Hero ou bien avec les bongos de Donkey Kong, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Délaisser sa manette ou son clavier/souris et s'équiper de son Ring Fit, via un mod, pour jouer à Elden Ring, c'est possible et ça a été fait.Le moddeur et TikToker, Louis 64, a préféré s'ajouter encore plus de difficulté lors de son aventure sur Elden Ring.. Ainsi, il a modifié les commandes de base en les adaptant aux mouvements captés par le Ring Fit. Le comble ?