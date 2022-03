Elden Ring : Un speedrunner termine le jeu en 2h35, sans mourir

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

De nombreux jeux, peu importe leur genre, se prêtent au speedrun. Les Dark Souls en sont d'ailleurs un très bon exemple tant beaucoup de joueurs et de joueuses se sont essayés à l'exercice, avec des défis supplémentaires ou non.avait, par exemple, était terminé en quatre heures, et le joueur aux commandes avait les yeux bandés. C'était à prévoir :Bien que le dernier titre de FromSoftware soit assez difficile et challengeant, un joueur a réussi un nouvel exploit et a établi un nouveau record :. Il s'agit du. Le speedrunner a récemment partagé sa run dans une vidéo. Et c'est plutôt impressionnant.Il y a fort à parier que d'autres records seront établis sur Elden Ring, dans les prochaines semaines. D'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, un joueur avait réussi à battre un boss optionnel grâce à son Ring Fit Adventure Si vous désirez vous plonger dans l'aventure, nous vous avons concocté un guide recensant plusieurs conseils et astuces pour bien débuter sur le jeu