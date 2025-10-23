Elden Ring: Tarnished Edition : Il va falloir patienter plus longtemps que prévu

FromSoftware a, récemment, indiqué qu'Elden Ring: Tarnished Edition, à destination de la Nintendo Switch 2, arrivera finalement plus tard.

Elden Ring: Tarnished Edition prend du retard

Alors que le développement d'Elden Ring Tanished Edition se poursuit sans relâche en vue de sa sortie, nous avons décidé de reporter le lancement à 2026 afin de disposer du temps nécessaire pour ajuster les performances.



Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendent ce jeu avec impatience et les remercions pour leur patience et leur soutien.

While development on #ELDENRING Tarnished Edition continues wholeheartedly toward release, we have decided to move the launch to 2026 to allow time for performance adjustments.



We apologize to players looking forward to the game and thank you for your patience and support. pic.twitter.com/TsLrhAWIGc — ELDEN RING (@ELDENRING) October 23, 2025

Une version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring qui a besoin d'ajustements

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C'est lors de la longue présentation dédiée à la Nintendo Switch 2 que FromSoftware avait annoncé la version Tarnished Edition d', comprenant le jeu de base et l'extension Shadow of the Erdtree, pour la dernière console hybride de Nintendo. Si ce portage était prévu pour cette année,En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu,. La raison ? L'équipe a besoin de plus de temps pour « ajuster les performances » :Malheureusement, à l'heure actuelle, FromSoftware n'a pas partagé de fenêtre ni même de date de sortie précise pour Elden Ring: Tarnished Edition, à destination de la Nintendo Switch 2. Cette annonce n'est, en réalité, pas si étonnante, car ce portage, qui a pu être testé à la gamescom 2025, n'était pas à la hauteur, selon de récents retours.Très peu de temps après la gamescom de cette année, Felix Sanchez de Nintendo Life, qui a pu mettre les mains sur la version Nintendo Switch 2 d', avait donné son avis, qui n'était malheureusement pas très bon. Ce dernier avait, alors, expliqué que ce portage offrait des visuels plutôt corrects, mais que les performances étaient mauvaises, surtout en mode portable.Rendez-vous donc en 2026 pour découvrir Elden Ring: Tarnished Edition, qui doit arriver sur la dernière console de Nintendo, la Switch 2.est, quant à lui, disponible sur consoles PlayStation, Xbox ainsi que sur PC.