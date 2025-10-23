Elden Ring: Tarnished Edition : Il va falloir patienter plus longtemps que prévu

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 23 octobre 2025 à 16h26
FromSoftware a, récemment, indiqué qu'Elden Ring: Tarnished Edition, à destination de la Nintendo Switch 2, arrivera finalement plus tard.
Elden Ring: Tarnished Edition : Il va falloir patienter plus longtemps que prévu
C'est lors de la longue présentation dédiée à la Nintendo Switch 2 que FromSoftware avait annoncé la version Tarnished Edition d'Elden Ring, comprenant le jeu de base et l'extension Shadow of the Erdtree, pour la dernière console hybride de Nintendo. Si ce portage était prévu pour cette année, FromSoftware a partagé une mauvaise nouvelle : la sortie d'Elden Ring: Tarnished Edition est reportée.

Elden Ring: Tarnished Edition prend du retard

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En effet, via une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, FromSoftware a indiqué qu'Elden Ring: Tarnished Edition n'arrivera finalement pas en 2025, mais plutôt l'année prochaine, soit en 2026. La raison ? L'équipe a besoin de plus de temps pour « ajuster les performances » : 
Alors que le développement d'Elden Ring Tanished Edition se poursuit sans relâche en vue de sa sortie, nous avons décidé de reporter le lancement à 2026 afin de disposer du temps nécessaire pour ajuster les performances.

Nous présentons nos excuses aux joueurs qui attendent ce jeu avec impatience et les remercions pour leur patience et leur soutien.
Malheureusement, à l'heure actuelle, FromSoftware n'a pas partagé de fenêtre ni même de date de sortie précise pour Elden Ring: Tarnished Edition, à destination de la Nintendo Switch 2. Cette annonce n'est, en réalité, pas si étonnante, car ce portage, qui a pu être testé à la gamescom 2025, n'était pas à la hauteur, selon de récents retours.

Une version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring qui a besoin d'ajustements

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Très peu de temps après la gamescom de cette année, Felix Sanchez de Nintendo Life, qui a pu mettre les mains sur la version Nintendo Switch 2 d'Elden Ring, avait donné son avis, qui n'était malheureusement pas très bon. Ce dernier avait, alors, expliqué que ce portage offrait des visuels plutôt corrects, mais que les performances étaient mauvaises, surtout en mode portable.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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