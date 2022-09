Elden Ring : Un jeu de société est prévu

An ELDEN RING board game is now in development.



It will immerse players in the forsaken Lands Between.



1-4 ‘Tarnished’ players will embark on a huge and varied adventure, visiting iconic locations and crossing paths with familiar enemies and characters. pic.twitter.com/CMz7VUpYTf — The Game Awards (@thegameawards) September 16, 2022

Notre mission est de toujours délivrer des adaptations authentiques qui capturent l'essence de ce que les fans connaissent et aiment à propos d'une IP. Les fans peuvent s'attendre à découvrir un monde sombre et riche, empli de mystère et péril, avec des combats satisfaisants et une exploration récompensante. Préparez-vous à perdre des heures de jeu, et à en être heureux

ne cesse de faire parler de lui, depuis sa sortie officielle. En août, nous apprenions notamment que le titre de FromSoftware s'était écoulé à plus de 16 millions d'exemplaires, entre le 25 février et le 30 juin. Précédemment, le studio de développement avait exprimé son désir d'étendre l'univers Elden Ring. Ce qui est sur le point d'être, une nouvelle fois, réalisé. En effet, après une adaptation en manga. Cela a notamment été annoncé via une publication sur le compte Twitter The Game Awards. C'est, d'ailleurs, une entreprise bien connue qui travaille sur le projet, soit (qui avait réalisé le jeu de plateau Dark Souls, pour ne citer que cet exemple). À l'heure actuelle, le projet n'est pas encore disponible sur Kickstarter, mais devrait l'être dans peu de temps. Selon les dernières informations partagées sur le site officiel de Steamforged Games. Le cofondateur et directeur créatif de Steamforged Games, Mat Hart, a déclaré : Pour rappel, Elden Ring est arrivé le 25 février de cette année et est disponible sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC