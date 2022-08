Elden Ring : Plus de 16 millions d'exemplaires vendus depuis sa sortie

PC Édition Standard → 43,21 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 49,85 € au lieu de 79,99 €, soit 38 % de réduction.

Elden Ring est un véritable succès. En effet, à sa sortie officielle, le dernier titre de FromSoftware a écopé de très bonnes notes de la part de la presse spécialisée. Par ailleurs, le succès est également commercial. Déjà, en mai , nous apprenions qu'Elden Ring s'était vendu à plus de 13 millions de copies, dans le monde entier. Ces chiffres ont augmenté depuis.En effet, les derniers résultats financiers partagés par Bandai Namco indiquent que depuis le 31 mars, un peu plus de 3 millions de copies d'Elden Ring ont été vendues. De ce fait, entre le 25 février et le 30 juin dernier, le titre s'est écoulé à. Une statistique assez impressionnante et importante, vous en conviendrez très certainement. Et qui est, d'ailleurs, encore susceptible d'augmenter dans les prochains mois.Pour rappel, selon les dernières informations partagées, notamment en juin, via des offres d'emploi, FromSoftware travaillerait actuellement sur « plusieurs nouveaux projets » . Mais nous n'en savons pas plus, à l'heure actuelle.Si vous désirez vous plonger dans l'aventure Elden Ring, sachez que nous avons concocté plusieurs guides pouvant vous aider. De plus, vous pouvez découvrir toutes nos impressions sur le titre de FromSoftware, grâce à notre test Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :