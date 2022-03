FromSoftware souhaite étendre l'univers Elden Ring

PC Édition Standard → 44,79 € au lieu de 59,99 €, soit 25 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Très récemment, FromSoftware et Bandai Namco ont dévoilé les chiffres concernant les ventes d'Elden Ring, dans le monde entier. Le titre a ainsi dépassé les 12 millions de copies vendues, toutes plateformes de jeu confondues. Ils ont partagé cette nouvelle dans un récent communiqué de presse . Dans celui-ci,Ce n'est pas rare de voir un jeu vidéo inspirer des auteurs ou réalisateurs. En effet, de nombreuses licences vidéoludiques ont profité d'adaptations diverses : Assassin's Creed avec son film éponyme et une série de livres, Immortal's Fenyx Rising et sa bande dessinée,et ses comics, et bien d'autres. Et inversement, d'ailleurs : des livres ont conduit au développement de jeux vidéo, tels que la saga Le Sorceleur/The Witcher, pour ne donner que cet exemple. Ainsi, de nombreux univers vidéoludiques se voient étendus vers d'autres supports.Si nous ne savons pas encore quels supports FromSoftware vise pour étendre leur univers Elden Ring, ils ont écrit dans leur communiqué de presse : « Attendez-vous à plus d'Elden Ring en tant qu'IP (personnages et autres propriétés intellectuelles) dans l'espoir de s'étendre au-delà du domaine des jeux ». Pour le moment, ils n'ont pas donné plus d'informations à ce sujet. Il faudra donc attendre une nouvelle communication de leur part pour en savoir plus.. Si vous n'avez pas encore acheté, et que vous comptez le faire, sachez que notre partenaire Instant Gaming, vous le propose sur les plateformes suivantes :