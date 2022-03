Elden Ring : Statues de femme en noir, quelle est leur utilité ?

Statues de femme en noir, leur utilité

Des guides pour l'exploration

Où trouver les statues de femme en noir ?

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 54,49 € au lieu de 79,99 €, soit 32 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En interagissant avec les statues de femme en noir, disséminées aux quatre coins de l'Entre-terre, les joueurs et les joueuses verront apparaître un message des plus mystérieux : « Gardien des portes et guide pour ceux qui retournent aux racines ». Dans ce nouveau guide,S'il y a beaucoup de choses à faire et très peu d'indications visuelles dans Elden Ring, FromSoftware a pensé à disposer des indices pour les joueurs et les joueurs, amateurs d'exploration. À ce sujet,Lorsque vous vous approchez de ces statues, vous pourrez voir une bougie, située dans leur main. En interagissant avec cet item, un chemin lumineux fendra les airs et vous indiquera un lieu bien précis. Souvent, il s'agit de grottes, catacombes, galeries ou donjons. Ces endroits regorgent d'ennemis et surtout de loot ou ressources à récupérer. Par exemple, de notre côté, cela nous a permis de trouver l'entrée des Catacombes de Tombsward et ainsi débloquer une nouvelle incantation Ainsi,dès que vous en trouvez une.Dans l'idée, les statues de femme en noir ne sont pas difficiles à trouver.. Elles sont d'ailleurs visibles de loin.Notez que pour vous faciliter la tâche, vous pouvez très bien parcourir des cartes interactives disponibles sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez retrouver trois sites proposant ce type de map . Grâce à ces cartes, vous pourrez voir l'emplacement exact de ces statues en sélectionnant « Guiding Statue », sur le site MapGenie, par exemple.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :