Elden Ring : Comment obtenir l'invocation Lhutel l'Acéphale ?

Invocation Lhutel l'Acéphale, où la trouver ?

Les catacombes de Tombsward

La salle du mini-boss et la récompense

Aide non négligeable, les invocations sont importantes sur Elden Ring. Elles permettent aux joueurs et aux joueuses d'avoir de l'aide durant des affrontements plus ou moins coriaces. Dans ce sens, nous vous proposons de découvrir, dans ce nouveau guide,Pour trouver et récupérer l'invocation Lhutel l'Acéphale, il faudra se rendre à un endroit bien précis de l'Entre-terre.. Elles sont situées au Sud de Limgrave et près de l'arbre mineur. Notez que vous pouvez trouver l'endroit vous-même si vous prêtez attention aux statues de femme en robe noire. Leur regard indique, généralement, un lieu à découvrir. Mais pour vous faire gagner du temps,Une fois que vous aurez pénétré dans les catacombes, vous aurez accès à un site de grâce., ouvrant la grande porte près de l'entrée des catacombes. Attention tout de même, le donjon est peuplé de squelettes plus ou moins féroces et il y a également des pièges de feu.Une fois que vous aurez activé le levier, positionné sur une passerelle en hauteur, vous pourrez vous rendre dans la salle du mini-boss. Ce dernier est nommé l'Ombre du Cimetière. Il possède des attaques aux dégâts importants et est plutôt vif.. Vous pourrez alors la sélectionner et l'équiper à tout moment depuis votre inventaire.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :