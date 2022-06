FromSoftware recrute pour « plusieurs nouveaux projets »

PC Édition Standard → 42,74 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 54,24 € au lieu de 79,99 €, soit 32 % de réduction.

Dark Souls,... Tous ces jeux ont un point commun : en dehors du fait que ces titres ont réussi à conquérir le cœur de beaucoup de joueurs et de joueuses, ils sont, surtout, développés par le même studio, soit FromSoftware. D'ailleurs, le dernier en date, Elden Ring, a rencontré un très grand succès commercial et critique. En un mois, du 25 février au 31 mars, le titre s'était déjà vendu à plus de 13 millions d'exemplaires , dans le monde entier.Et si Elden Ring n'a pas encore soufflé sa première bougie, les développeurs de chez FromSoftware ne comptent pas s'arrêter là. En effet, d'après les récentes et nombreuses offres d'emploi publiées sur leur site , le studio plancherait déjà sur de. Le message disponible à ladite adresse est le suivant : « Fromsoftware recherche du personnel de développement pour jouer un rôle central dans plusieurs nouveaux projets. Travaillons ensemble pour créer des expériences enrichissantes pour les joueurs du monde entier ».Pour le moment, FromSoftware n'a, malheureusement, pas apporté plus de détails, à ce sujet. Dès que de plus amples informations seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.Depuis plusieurs années maintenant, les joueurs attendent avec beaucoup d'espoir et d'impatience une communication officielle révélant que Bloodborne 2 est bien en cours de développement. Or, à l'heure actuelle, le studio n'a pas officialisé cette suite et nous ne savons pas si ce deuxième opus fait partie des nouveaux projets de FromSoftware.