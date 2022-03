Elden Ring : Pierres de Forge (1), comment en récupérer rapidement ?

Pierres de forge (1), où en trouver ?

Un lieu spécifique : la Galerie de Vent-Hurlant

Grottes, catacombes et galeries

PC Édition Standard → 45,99 € au lieu de 59,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 54,49 € au lieu de 79,99 €, soit 32 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Au début de l'aventure Elden Ring, les joueurs et les joueuses possèdent de l'équipement basique. Il est possible de renforcer et augmenter les statistiques de ses armes , en échange de runes et. Néanmoins, trouver des pierres de forge peut se révéler difficile.De notre côté, en essayant de trouver un maximum de pierres de forge (1), nous nous sommes rendu compte qu'un type bien spécifique de lieux permettait d'en ramasser une grande quantité. Il s'agit, plus précisément, des galeries.En l'explorant de fond en comble, il est possible de. Elles peuvent être collectées aux murs, à l'endroit même où les ennemis, munis d'un panier dans leur dos, donnent des coups avec leur pioche. Attention tout de même, cette galerie regorge d'ennemis et ils peuvent vous donner du fil à retordre durant votre exploration et collecte.De façon générale, les diverses pierres de forge peuvent être trouvées sur des corps morts, au détour d'un chemin ou d'un bâtiment. Mais c'est assez aléatoire et cela demande pas mal de temps.Afin de repérer ces lieux, nous ne pouvons que vous recommander de vous intéresser aux statues bossues de femme en noir. Par ailleurs, vous pouvez également vous intéresser aux cartes interactives disponibles sur Internet Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :