Elden Ring : Où trouver le set d'armure de la classe Champion ?

Set d'armure du Champion, où le trouver ?

Emplacement : Caelid

Set d'armure du Champion, les statistiques

Bandeau de Champion

Poids - 2.7

Prix : 1 000 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 2.3 Immunité - 22 Contondants - 3.1 Robustesse - 14 Tranchants - 2.5 Focalisation - 18 Perçants - 2.8 Vitalité - 16 Magie - 2.8 Équilibre - 2 Feu - 3.4 Foudre - 3.6 Sacré - 3.4

Spalière de Champion

Poids - 5.1

Prix : 1 500 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 6.1 Immunité - 46 Contondants - 8.0 Robustesse - 28 Tranchants - 6.7 Focalisation - 38 Perçants - 7.1 Vitalité - 35 Magie - 7.1 Équilibre - 3 Feu - 8.8 Foudre - 9.5 Sacré - 8.8

Brassards de Champion

Poids - 2.1

Prix : 1 000 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 1.6 Immunité - 17 Contondants - 2.1 Robustesse - 11 Tranchants - 1.7 Focalisation - 14 Perçants - 1.9 Vitalité - 12 Magie - 21.9 Équilibre - 1 Feu - 2.3 Foudre - 2.5 Sacré - 2.3

Guêtres de Champion

Poids - 3.9

Prix : 1 000 runes

Résistance aux dégâts Résistance Physique - 3.8 Immunité - 31 Contondants - 5.0 Robustesse - 20 Tranchants - 4.0 Focalisation - 26 Perçants - 4.5 Vitalité - 24 Magie - 4.5 Équilibre - 3 Feu - 5.4 Foudre - 5.8 Sacré - 5.4

Pour toutes et ceux à la recherche des armures des différentes classes proposées dans Elden Ring, sachez qu'il est tout à fait possible de les acheter, auprès de marchands de l'Entre-terre. Via ce guide, nous allons nous intéresser àAinsi, dans ce qui suit, nous vous indiquons où est-il possible de l'acheter.Afin de se procurer le set d'armure du Champion, il faudra se rendre dansLe marchand vendant les items se situe près du site de grâce« Rive sud du marais d'Ivoine ». Nous vous indiquons l'emplacement exact via l'image disponible ci-dessous.L'équipement de la classe Champion pourra intéresser certains joueurs et joueuses, en fonction de leurs souhaits de build. Il s'agit d'un set d'armure composé d'un bandeau, d'une salière, de brassards et de guêtres. Voici les statistiques de ces pièces d'équipement concernant le Champion :Si vous désirez connaître l'emplacement de tous les marchands de la région de Caelid, sachez que nous vous avons concocté un guide dédié à ce sujet . En ce qui concerne les autres zones d'Elden Ring, vous trouverez leur position dans les articles suivants :