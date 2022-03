Elden Ring : Nokron, la ville éternelle, comment se rendre dans cette région ?

Nokron, la ville éternelle, comment accéder à cette région ?

Prérequis

Emplacement : en Nécrolimbe

PC Édition Standard → 42,79 € au lieu de 59,99 €, soit 29 % de réduction. Édition Deluxe → 52,89 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 54,99 € au lieu de 69,99 €, soit 21 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Durant votre aventure sur Elden Ring, vous serez amené à découvrir de nombreuses zones de l'Entre-terre. Certaines d'entre elles sont souterraines et, parfois, difficiles d'accès. C'est le cas notamment de. Intéressante à explorer, il est nécessaire de se rendre dans cette région pour plusieurs raisons. Pour l'heure,, dans ce guide dédié.Pour, il y a un prérequis à avoir accompli. En effet, il est. Pour cela, il faut se rendre dans la région de Caelid, et plus précisément au Château du Lion Rouge. Là-bas, vous pourrez participer à un festival qui vous mènera à affronter Radahn.Juste après avoir tué ledit boss, vous aurez le droit à une courte, et pourtant importante, cinématique. Dans celle-ci, vous pourrez voir une météorite traverser les cieux, avant d'atterrir en Nécrolimbe. En atterrissant avec fracas sur l'Entre-terre, elle formera un cratère que vous devrez rejoindre pour vous rendre à Nokron.Comme dit précédemment, c'est via la toute première région d'Elden Ring que vous pourrez vous rendre à. Le cratère est situé près du. Si vous utilisez le site de grâce dudit fort, vous verrez devant vous des rochers en lévitation.Dirigez-vous vers le cratère et ces rochers. À partir de ce moment-là, il faudra descendre via les différentes plateformes de roches disponibles, afin de rejoindre une porte. Faites attention tout de même, en se précipitant, vous pourriez tomber et mourir.Vous vous rendrez très vite compte que cette région est, en réalité, située au-dessus de La Soifra . Néanmoins, en vous rendant à Nokron, la ville éternelle, vous pourrez, ainsi, progresser dans la quête de Ranni Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :