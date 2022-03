Elden Ring : Ranni, où la trouver et comment activer sa quête ?

Ranni, astuces pour la trouver et activer sa quête

Emplacement spécifique : Les Trois Soeurs

Quête de Ranni : deux manières de faire

Rejoindre Ranni sans avoir fait la quête de Rogier

Faire la quête de Rogier et devenir un infiltré dans les rangs de Ranni, tout en suivant la quête de cette dernière.

Dès le début l'aventure, nous rencontrons Ranni. Personnage ayant une grande place dans l'univers d'Elden Ring, il est possible de la retrouver à un endroit précis, après votre première rencontre. D'ailleurs, elle dispose d'une série de quêtes qui est assez intéressante à accomplir. Mais, sans plus tarder, voiciDans les premières heures de jeu, nous rencontrons automatiquement Ranni, la sorcière. Aussi importante que Melina,. D'ailleurs, vous pourrez l'aider en suivant sa quête. Or, pour cela, il est impératif de la retrouver dans le monde de l'Entre-terre. Nous vous indiquons, ainsi,via l'image ci-dessous.Retrouver Ranni est une entreprise longue et périlleuse. En effet,. Là-bas, beaucoup de monstres vous attendront. Votre objectif est d'atteindre les hauteurs dudit manoir. Pour ce faire, vous devrez passer par des remparts délabrés, où apparaîtront des chevaliers fantomatiques. Après ce passage, dirigez-vous vers le sommet.Une fois que vous serez arrivé dans une cour extérieure, où vous verrez un cercle d'eau et de nombreuses chaises, préparez-vous. Un combat contre un ennemi majeur vous attend. Il s'agit de Loretta, chevaleresse royale. Il faut absolument la battre afin de déverrouiller la porte, au fond de la cour.Lorsque vous aurez vaincu cet ennemi, dirigez-vous vers la porte en question. Vous pénétrez alors dans, nommée. Au loin, vous pourrez voir un dragon, sur votre gauche. Il faudra l'affronter. Rassurez-vous, dès que sa barre de vie est à la moitié, le dragon se volatilise.. Il suffira, dès lors, de grimper et atteindre le sommet de la bâtisse pour rencontrer Ranni.À partir de ce moment-là, il y a plusieurs choses à savoir : vous pouvez décider de rejoindre les rangs de Ranni ou bien d'attendre. En rejoignant les rangs de Ranni, vous ne pourrez plus accomplir la quête de Rogier, le sorcier, si vous ne l'avez pas fait au préalable.En revanche, la quête de Rogier, le sorcier est étroitement liée à la rencontre de Ranni. Au début, il vous demandera d'enquêter sur sa mort et sur la Rune de la Mort. Par la suite, il vous demandera de retrouver Ranni et d'infiltrer ses rangs, pour lui rapporter des informations. Ainsi, vous l'aurez compris,De notre côté, nous avons préféré effectuer la quête de Rogier, au préalable. Mais, c'est à votre guise.Pour rappel,Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez vous procurer le jeu :