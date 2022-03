Elden Ring : La Soifra, comment se rendre dans cette région ?

La Soifra, comment accéder à cette région ?

Le monde d'Elden Ring, appelé l'Entre-terre, est composé de plusieurs régions, aussi différentes les unes des autres. Par ailleurs, de nombreuses zones cachées ou souterrains sont à découvrir, en plus. D'ailleurs, la quête principale ne vous mène pas forcément et directement à ces endroits. Ainsi, il convient d'explorer un maximum. Et parfois se creuser les méninges pour trouver la bonne entrée.Par exemple,, lorsque vous êtes en Nécrolimbe. Il faut trouver l'entrée et activer une plateforme pour rejoindre cette zone souterraine. De ce fait, si vous désirez rejoindre La Soifra, voici la marche à suivre.En réalité, trouver l'entrée de La Soifra n'est pas chose difficile. Or, il se pourrait que vous soyez passés à côté ou bien que vous ayez oublié comment faire. Pour accéder à La Soifra, il faudra tout d'abord. Une fois que vous y êtes,. Nous vous indiquons l'emplacement exact grâce à l'image ci-dessous.Si vous zoomez sur votre carte, vous pourrez voir un dessin représentant une bâtisse ronde, près de l'arbre mineur. C'est là-bas que vous devrez vous rendre.En effet, en rejoignant le bâtiment, vous pourrez apercevoir une porte entrouverte. En pénétrant dans le lieu,, en marchant sur le bouton incrusté au sol de la plateforme.Attention tout de même, la région est peuplée de nombreuses créatures. Nous ne vous conseillons pas de vous rendre à cet endroit, si vous venez tout juste de commencer l'aventure Elden Ring. D'ailleurs, il se pourrait bien que l'accès soit verrouillé par un brouillard blanc, en début de partie.Malheureusement, nous ne savons pas si certaines conditions doivent être remplies, au préalable, pour accéder au bâtiment. De notre côté, après avoir rencontré Ranni pour la deuxième fois, ainsi que tué Margit le déchu et Godrick le greffé, la porte de la bâtisse était ouverte.