Elden Ring : Marque Maudite de Mort, où la trouver ?

Marque Maudite de Mort, astuces pour la récupérer

Ranni et sa quête

Salle d'étude de Caria, à Liurnia

De multiples objets ont une grande importance dans Elden Ring. Parmi eux,. Cet item est assez difficile à trouver et demande d'avoir effectué plusieurs actions en amont. D'ailleurs, il est tout à fait possible de passer à côté, ce qui empêche alors de progresser dans diverses quêtes de PNJ. Mais pas de panique, nous vous indiquons, dans ce nouveau guide.Afin de, il y a certains prérequis. Tout d'abord, il convient d'avoir tué le Général Radahn et d'avoir, au préalable, activé la quête de Ranni. Nous vous indiquions où la trouver grâce à un guide dédié Si vous avez effectivement débuté la quête de cette dernière et tué Radahn, vous pouvez vous rendre à. Là-bas, vous allez devoir vous rendre à un endroit bien précis afin de récupérer. Il s'agit d'un objet très important et qui conditionne la suite de la quête de Ranni. Encore, une fois, nous vous avons donné la marche à suivre dans un guide entièrement dédié à cet item Lorsque vous aurez récupéré la Lame Digicide, rendez-vous dans la région des Trois Soeurs. Allez parler à Ranni, dans sa tour. Remettez-lui la Lame Digicide. En remerciement,. Cet objet est nécessaire pour aller chercher laEn possession de la Statue inversée de Caria, il ne vous reste plus qu'à vous rendre à la. Nous vous indiquons l'emplacement exact grâce à l'image ci-dessous.Pénétrez dans le bâtiment et, que Ranni vous a remis. Comme son nom l'indique, cet objet va inverser la structure de l'édifice. Ce qui vous permettra, à la fin, d'accéder à une plateforme que vous ne pouviez atteindre sans l'objet. Du coup, après avoir déposé l'objet, progressez au sein du bâtiment et tuez les différents ennemis.. Marcher sur le bouton incrusté au sol, afin de rejoindre une nouvelle zone extérieure. Vous vous retrouvez sur un pont, avec à gauche un site de grâce. Activez-le et reposez-vous si vous avez perdu des fioles. Lorsque vous vous dirigerez vers la Tour Divine de Liurnia, un mini-boss apparaîtra. Tuez-le et continuez votre progression.Grimpez au sein de la Tour Divine, accédez au sommet et interagissez avec l'item devant vous, reposant sur un corps. Ça y est, vous avezl'objet de votre convoitise et de celle de beaucoup de PNJ.