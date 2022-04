Elden Ring : Lame digicide, où la trouver ?

Lame digicide, astuces pour la récupérer

Emplacement : Nokron, ville éternelle

Le coffre et la lame digicide

Dans le dernier titre de FromSoftware, Elden Ring, de nombreux items se révèlent très intéressants et surtout nécessaires pour avancer dans différentes quêtes.en fait, notamment, partie. Ainsi,. Grâce à ce qui suit, vous pourrez récupérer assez rapidement et facilement cet objet.La Lame digicide n'est pas un objet qu'il est possible de trouver et récupérer en début de partie. En effet, il faut avoir un certain nombre d'heures à son actif et surtout avoir progressé dans l'aventure. Ainsi, il est primordial d'avoirC'est un prérequis nécessaire afin de rejoindre la zone souterraine : Nokron, la ville éternelle. C'est à cet endroit que l'objet de votre convoitise se situe. Si vous ne savez pas comment accéder à cette région, notez qu' un guide à ce sujet est disponible dans nos colonnes.Une fois que vous êtes dans la région souterraine de Nokron, et que vous avez rejoint le site de grâce Sanctuaire de la nuit, il ne vous reste plus grand-chose à faire. En effet, devant vous, vous apercevrez une grande allée, faite de pierre. De nombreux ennemis vous attendent, dont des slimes noirs et un géant. Vous pouvez les tuer ou les esquiver, à votre guise.Ce qui doit attirer toute votre attention est le bâtiment, au fond du chemin, après une série d'escaliers. Là-bas, vous pourrez trouver. Nous vous indiquons l'emplacement, grâce à l'image ci-dessus.Lorsque vous aurez récupéré ledit item, plusieurs choix s'offrent à vous. Si vous suivez la quête de Ranni , vous pouvez décider de lui donner la Lame. De la même manière, vous pouvez tout aussi bien vous rendre auprès de Fria, et lui céder la Lame digicide. Il se peut que cet objet de quête puisse être remis à d'autres PNJ, mais, de notre côté, nous nous sommes essentiellement concentrés sur ces deux personnages.