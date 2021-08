Elden Ring : Les dialogues et textes en jeu n'ont pas été écrits par George R.R. Martin

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 44,49 € au lieu de 59,99 €, soit 26 % de réduction.

Depuis l'annonce d', qui n'est autre que le fruit de la collaboration entre George R.R. Martin et Hidetaka Miyazaki, l'attente est importante. Il y a quelques mois, nous avons pu en apprendre un peu plus sur l'apport de chacun, notamment de George R.R. Martin. Il avait été révélé que ce dernier s'était penché sur le lore pour imaginer un univers, en créant un contexte et un background important . Le tout a été fait il y a « des années » et depuis, ce sontEn effet, pour le récit conté dans Elden Ring,. Ainsi, tous les dialogues et les différentes autres lignes de textes émanent d'Hidetaka Miyazaki, comme l'a expliqué Yasuhiro Kitao dans les colonnes d' IGN . Ce dernier est donc resté au « au premier plan », comme il a l'habitude de le faire, et n'a pas changé la façon de présenter ses jeux, avec une narration fragmentée où le joueur est libre d'interpréter par lui même ce qu'il découvre.Pour rappel, quelques détails sur le gameplay ont récemment été dévoilés, permettant d'apprendre que les voyages rapides seront de la partie ou encore qu'il sera possible de combattre à cheval. Vous pouvez en savoir plus ici La sortie d'est prévue sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series le 21 janvier 2022. Vous pouvez d'ailleurs déjà le précommander à moindre coût, grâce à notre partenaire