Elden Ring : George R. R. Martin explique son travail sur le titre, qui a été fait il y a plusieurs années

Depuis deux ans, nous savons que l'écrivain mondialement connu, pour avoir notamment écrit la série de romans Le Trône de Fer, adaptée en série avec Game of Thrones, George R. R. Martin, avait collaboré avec Hidetaka Miyazaki pour la création d'un jeu vidéo. Nous ne savions cependant pas quel était l'impact de la présence de l'auteur, jusqu'à ce que celui-ci s'exprime sur son importance dans la conception du titre à l'occasion d'une interview Il explique ainsi que son travail a été fait « il y a des années », lorsqu'il a totalement créé un univers, celui d'. Il n'a pas seulement créé des personnages et l'intrigue, mais tsur lequel les développeurs se sont basés. Ensuite, les équipes de développement faisaient des retours et montraient ce qui avait été fait à George R. R. Martin « périodiquement ».Cependant,, puisqu'il explique que cela fait « plusieurs années que je ne les ai pas vus », affirmant que. Toutefois, il a hâte de voir le résultat et est très enthousiaste à l'idée de pouvoir, enfin, le découvrir en janvier.Pour rappel, Elden Ring bénéficiera d' une météo dynamique et d'un cycle jour-nuit , alors que son monde ouvert sera particulièrement grand et moins linéaire que les derniers jeux de FromSoftware. Sa sortie est programmée pour le 21 janvier 2022, sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.