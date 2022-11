Elden Ring : Le directeur du titre, Miyazaki, promet de créer des « jeux de plus en plus intéressants »

PC Édition Standard → 43,99 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction. Édition Deluxe → 56,9 € au lieu de 79,99 €, soit 29 % de réduction.

Comme vous le savez probablement déjà, la cérémonie des Golden Joystick Awards 2022 s'est déroulée le 22 novembre 2022. D'ailleurs, c'est le dernier titre en date de FromSoftware,qui a été sacré « Ultimate Game of the Year ». Pour l'occasion, le directeur du jeu, Hidetaka Miyazaki, a pris la parole Tout d'abord,mais aussi l'écrivain George R.R. Martin (connu pour Game of Thrones) qui a collaboré avec le studio de développement FromSoftware pour créer le monde et le lore d'Elden Ring. Par la suite, et notamment à la fin,. Une nouvelle qui ravira certainement les joueurs et les joueuses.Néanmoins, Miyazaki n'a pas partagé de plus amples informations quant aux projets vidéoludiques de FromSoftware. Ainsi, il convient de faire preuve de patience et d'attendre une nouvelle communication de la part dudit studio de développement pour en savoir plus, à ce sujet. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Rappelons qu'Elden Ring fait également partie des nommés pour les Game Awards 2022 , notamment dans les catégories « Jeu de l'année «, « Meilleure réalisation, « Meilleure narration », « Meilleure Direction artistique » et d'autres. Les votes sont, d'ailleurs, ouverts.Elden Ring est arrivé le 25 février de cette année et est à retrouver sur PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series et PC.