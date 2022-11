The Game Awards 2022 : Comment voter ?

Comment voter pour les Game Awards 2022 ?

Which game is getting your vote for Game of the Year? #TheGameAwards pic.twitter.com/Be5GyGoi43 — The Game Awards (@thegameawards) November 14, 2022

L'édition 2022 de l'événementarrive à grands pas. Comme vous le savez probablement déjà, durant la cérémonie, nous avons le droit à de multiples annonces concernant des jeux déjà révélés ou non. Par ailleurs, au cours de la soirée,sont remis à des titres sortis dans les derniers mois, dont celui de « jeu de l'année ».La liste complète des nommés pourétant désormais connue,pour le jeu de votre choix et/ou celui qui a votre préférence, selon les différentes catégories proposées.Afin depour les, vous devez vous rendre sur le site officiel . Cliquez ensuite sur « Start voting », une fois la page ouverte dans votre navigateur. Il vous sera alors demandé de vous identifier/enregistrer. Cette étape est absolument nécessaire et obligatoire.Comme vous pourrez le constater, vous pouvez tout à fait utiliser votre compte Twitter, Twitch, Facebook ou bien Google pour vous enregistrer sur le site des Game Awards. Renseignez donc vos identifiants sur le site. Après quelques secondes, vous verrez apparaître votre nom/pseudo. Dès lors, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur « Continuer » etpour le jeu de votre choix, selon les trente et une catégories proposées (« Jeu de l'année », « Meilleure réalisation », « Meilleure narration », etc.).Notons que vous n'êtes pas obligé depour un titre dans toutes les catégories. Vous pouvez tout à fait le faire pour certaines d'entre elles, notamment celles qui vous intéressent ou vous parlent le plus. À votre guise.Pour rappel, c'est dans la nuit du 8 au 9 décembre 2022 que nous connaîtrons les résultats des. À l'heure actuelle, nous ne savons pas encore à quelle heure l'événement sera diffusé. Évidemment, nous vous tiendrons au courant dès que de nouvelles informations, à ce sujet, seront dévoilées.