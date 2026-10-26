Elden Ring : Le budget pour le film serait colossal

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 octobre 2026 à 10h57
Un récent rapport a apporté des informations concernant le budget pour l'adaptation live d'Elden Ring, et le chiffre évoqué indique que celui-ci serait plus que conséquent.
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Elden Ring : Le budget pour le film serait colossal

Devant débarquer au début du mois de mars 2028 dans les salles obscures, le projet d'adaptation en film d'Elden Ring est, malheureusement, encore assez loin de nous. Pour autant, de nouvelles informations à son propos sont données au compte-gouttes. Ainsi, il y a peu de temps, le budget du film Elden Ring a été dévoilé, et le chiffre est plus qu'important.

Le budget de l'adaptation live d'Elden Ring connu

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C'est grâce à un récent rapport de Wall Street Journal que nous en savons plus à ce sujet : ainsi, selon les informations partagées, le budget du film Elden Ring serait d'« environ 200 millions de dollars ». Il est également précisé que ce chiffre ne prend pas en compte les frais de marketing.

Pour autant, le film Elden Ring serait, dès lors, le long métrage le plus coûteux d'A24. À titre de comparaison, le film Marty Supreme, avec Timothée Chalamet, aurait coûté 70 millions de dollars. Celui-ci était considéré comme le film le plus cher, pour grand écran, de ladite société. 

Le casting du film Elden Ring déjà dévoilé

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Au mois d'avril 2026, soit en même temps que l'annonce de la date de sortie, le casting de l'adaptation live d'Elden Ring avait, pour rappel, été révélé. Les téléspectateurs et téléspectatrices pourront, ainsi, retrouver Kit Connor (Heartstopper), Ben Whisham (Skyfall) ou encore Cailee Spaeny (Alien: Romulus), pour ne citer que ces quelques noms. Cependant, si vous souhaitez en savoir plus à ce sujet, sachez que nous vous en parlons dans un article dédié.

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Rappelons, en guise de conclusion, que le film Elden Ring doit normalement sortir le 3 mars 2028 au cinéma.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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