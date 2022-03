Elden Ring : Rune majeure de Godrick, où la restaurer et comment l'activer ?

Rune majeure de Godrick, astuces pour la récupérer et l'activer

Affrontement contre le premier boss du jeu

Tour divine du Château de Voilorage

Les. En les récupérant, en les restaurant et en les activant, il est ainsi possible de débloquer des bonus plus ou moins significatifs. La première que nous avons pu récupérer est celle de. De ce fait, voici quelques astuces pour la récupérer et profiter de ses bienfaits.Il n'y a pas de secret :. En effet, en le tuant, vous récupérerez automatiquement sa rune majeure. Pour rappel, Godrick le Greffé est à retrouver dans le Château de Voilorage, après Margit le Déchu.Sa rune majeure est probablement la plus intéressante du jeu. En la restaurant à un lieu bien précis, en l'équipant à un site de grâce et en l'activant grâce à arc runique,. Attention, ce bonus n'est actif que pendant un certain temps. Si vous mourez, vous en perdez les bienfaits et vous devrez de nouveau utiliser un arc runique pour en profiter.Ainsi, après avoir tué Godrick, vous obtiendrez la rune majeure. Si toutes les runes majeures d'Elden Ring n'ont pas forcément besoin d'être restaurées, c'est le cas pour celle-ci., accessible via un portail téléporteur sur un pont délabré.L'emplacement exact est indiqué sur l'image ci-dessus. Pour autant, nous vous invitons à la prudence : la première partie du pont est gardée par trois géants de pierre. Vous pouvez les contourner ou les affronter, à votre guise. En revanche, une fois que vous aurez utilisé le portail téléporteur,Là-bas, vous pourrez restaurer la rune majeure de Godrick, puis l'équiper à un site de grâce.