Elden Ring : Tier list des meilleures classes

Tier list des meilleures classes de Elden Ring

S Astrologue Samuraï Vagabond A Confesseur Guerrier Héros Prophète B Bandit C Indigent Prisonnier

Les meilleures classes pour les débutants sur Elden Ring

Samuraï Niveau de départ → 9

Statistiques → Vigueur : 12 - Esprit : 11 - Endurance : 13 - Force : 12 - Arcane : 8 - Foi : 8 - Intelligence : 9 - Dextérité : 15

Astrologue Niveau de départ → 6

Statistiques → Vigueur : 9 - Esprit : 15 - Endurance : 9 - Force : 8 - Arcane : 9 - Foi : 7 - Intelligence : 16 - Dextérité : 12

Vagabond Niveau de départ → 9

Statistiques → Vigueur : 15 - Esprit : 10 - Endurance : 11 - Force : 14 - Arcane : 7 - Foi : 9 - Intelligence : 9 - Dextérité : 13

Confesseur Niveau de départ → 9

Statistiques → Vigueur : 10 - Esprit : 13 - Endurance : 10 - Force : 12 - Arcane : 9 - Foi : 14 - Intelligence : 9 - Dextérité : 12

Guerrier Niveau de départ → 8

Statistiques → Vigueur : 11 - Esprit : 12 - Endurance : 11 - Force : 10 - Arcane : 9 - Foi : 7 - Intelligence : 10 - Dextérité : 16

Héros Niveau de départ → 7

Statistiques → Vigueur : 14 - Esprit : 9 - Endurance : 12 - Force : 16 - Arcane : 11 - Foi : 8 - Intelligence : 7 - Dextérité : 9

Prophète Niveau de départ → 7

Statistiques → Vigueur : 10 - Esprit : 14 - Endurance : 8 - Force : 12 - Arcane : 11 - Foi : 16 - Intelligence : 7 - Dextérité : 8

Bandit Niveau de départ → 5

Statistiques → Vigueur : 10 - Esprit : 10 - Endurance : 10 - Force : 9 - Arcane : 14 - Foi : 8 - Intelligence : 9 - Dextérité : 13

Indigent Niveau de départ → 1

Statistiques → Vigueur : 10 - Esprit : 10 - Endurance : 10 - Force : 10 - Arcane : 0 - Foi : 10 - Intelligence : 10 - Dextérité : 10

Prisonnier Niveau de départ → 9

Statistiques → Vigueur : 11 - Esprit : 12 - Endurance : 11 - Force : 11 - Arcane : 9 - Foi : 6 - Intelligence : 14 - Dextérité : 14

Disponible depuis la fin du mois de février 2022,, développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, est un jeu qui se veut challengeant, comme vous le savez probablement déjà. Dès la première heure de jeu, les joueurs et les joueuses doivent choisir une classe parmi les dix proposées : Astrologue, Bandit, Confesseur, Guerrier, Héros, Indigent, Prisonnier, Prophète, Samouraï et Vagabond.Depuis sa sortie, le titre de FromSoftware ne cesse d'attirer de nouveaux joueurs. Ainsi, la communauté se demandepour débuter, et ce afin de mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons uneLes informations de laci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez une classe intéressante à jouer, pour une première partie, mais mal placée chez nous, ou inversement. N'oubliez pas que laest là pour vous donner une idée lors de votre choix de classe, si vous débutez.Pour cette, nous nous sommes également basés sur les statistiques de celles proposées, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certaines classes sont donc bien placées en raison de leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classées parce qu'elles se veulent plus difficiles à manœuvrer. Mais, comme dit précédemment, cela dépend également de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment, et votre expérience sur les jeux de type Souls.D'ailleurs, ci-dessous, nous vous apportons des détails (niveau de départ, statistiques) quant aux différentesdisponibles surRappelons, pour conclure, que cetteest basée sur la méta actuelle deet qu'elle est donc vouée à évoluer si de nouvelles classes sont intégrées au jeu, à l'avenir. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce classement, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.