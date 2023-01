Elden Ring : FromSoftware travaillerait sur un DLC important

Un nouveau DLC, pour Elden Ring, en approche ?

Au début du mois de décembre 2022, développé par FromSoftware et édité par Bandai Namco, a accueilli le contenu additionnel « Colosseum » , permettant aux joueurs de s'affronter dans trois Colisées, situés à différents emplacements dans le monde de l'Entre-terre. Or, il semblerait que. D'après ses propos, disponibles via une publication sur Reddit,. Néanmoins, Lance McDonald n'a pas partagé de plus amples détails, à ce sujet.À l'heure actuelle, il ne s'agit là que d'une rumeur puisqueCequi est très attendu par les joueurs et les joueuses ayant apprécié leur aventure en tant que Sans-éclat. De ce fait, nous vous invitons à prendre ces informations avec de grosses pincettes. Il est, comme à l'accoutumée, préférable d'attendre une annonce officielle pour en avoir le cœur net. Évidemment, nous vous tiendrons informés.Pour autant,, notamment au vu du succès commercial et critique du jeu, mais aussi des propos d'Hidetaka Miyazaki, lors des Game Awards 2022. Pour rappel, à ce moment-là,Pour rappel, Elden Ring est à retrouver sur la plupart des plateformes, notamment sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC.