Elden Ring : Emplacement des Colisées

Emplacement des trois Colisées sur Elden Ring

Grâce au DLC gratuit Colosseum, qui s'est rendu disponible au début du mois de décembre 2022, il est désormais possible d'affronter d'autres joueurs dans différents, et selon divers modes de jeu, sur. D'ailleurs, dans ce qui suit, nous vous indiquons, et nous vous expliquons aussiComme dit précédemment, troissont actuellement accessibles sur, et ce grâce au DLC Colosseum. Ces arènes sont positionnées à différents endroits de l'Entre-Terre, notamment en Nécrolimbe (Limgrave) mais aussi à Caelid et Leyndell. Évidemment, pour y accéder, il convient tout d'abord d'avoir trouvé leur emplacement.Leest positionné au nord de ladite région. Pour vous y rendre, nous vous conseillons de vous téléporter au site de grâce intitulé « Cabane du maître de guerre ». À partir de ce site, vous n'avez plus qu'à suivre le chemin allant vers le nord. Vous passerez notamment sous le pont, menant à la Tour divine de ladite région. À un moment, vous verrez une grande bâtisse circulaire, qui n'est ni plus ni moins que le. Il ne vous reste plus qu'à ouvrir les grandes portes.Un autre Colisée se situe dans la zone Caelid. Celui-ci est un peu plus difficile d'accès. Néanmoins, si vous partez du site de grâce « Puits profond de la rivière de Siofra », vous y arriverez assez rapidement. Pour autant, nous vous invitons à la prudence : le chemin est truffé d'ennemis. Au bout du sentier, vous verrez la Grande-Jarre. En contournant ce PNJ, vous pourrez ouvrir les portes et alors accéder auFinalement, le troisième et dernieractuellement disponible surse situe à la Capitale royale, Leyndell. Le trajet le plus rapide et simple pour s'y rendre est le suivant : partez du site de grâce « Rempart occidental de la capitale », allez à gauche et évitez les ennemis face à vous, sur la place. Continuez jusqu'à passer sous l'arbre, prenez les escaliers et grimpez. Au bout du chemin, vous découvrirez leRappelons, pour conclure, qu'est à retrouver sur la plupart des plateformes, notamment sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et PC (via Steam). Notre test du jeu et plusieurs guides , dont une tier list des meilleures classes, sont disponibles dans nos colonnes.