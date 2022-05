Elden Ring bat Call of Duty: Vanguard, aux États-Unis

April 2022 US NPD THREAD - April 2022 consumer spending across video game hardware, content and accessories declined 8% when compared to a year ago, to $4.3 billion. Hardware gains were unable to offset declines in content and accessories spending. pic.twitter.com/0E0yGqP37V — Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 13, 2022

PC Édition Standard → 43,39 € au lieu de 59,99 €, soit 28 % de réduction. Édition Deluxe → 52,99 € au lieu de 79,99 €, soit 34 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 53,99 € au lieu de 69,99 €, soit 23 % de réduction. Édition Deluxe → 73,99 € au lieu de 89,99 €, soit 18 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Le succès d'Elden Ring n'est plus un secret. Le dernier titre de FromSoftware s'est vendu à plus de 13 millions d'exemplaires , dans le monde entier, et cela en seulement un mois. C'est ce qu'indiquait le dernier rapport financier de l'éditeur d'Elden Ring, Bandai Namco.À ce sujet, une nouvelle information vient de tomber :. En effet, Mat Piscatella a, récemment, partagé un rapport NPD plaçant Elden Ring devant Call of Duty : Vanguard, dans la catégorie des jeux les plus vendus sur les douze derniers mois.Une bonne nouvelle pour FromSoftware, donc. En revanche, à côté de cela, il ne faut pas oublier que Call of Duty: Vanguard n'a pas répondu aux attentes d'Activision Blizzard . De plus, selon les derniers chiffres partagés, la série Call of Duty aurait perdu 50 millions de joueurs entre 2021 et 2022 Par ailleurs, sachez que notre partenaire, Instant Gaming, vous propose de faire quelques économies si vous désirez acheter le jeu :