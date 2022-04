Call of Duty a perdu 50 millions de joueurs, entre 2021 et 2022

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 66,99 € au lieu de 110 €, soit 39 % de réduction.



Récemment, le premier rapport des investisseurs d'Activision est paru. Et le constat est quelque peu négatif. En effet, d'après le document, la série Call of Duty a atteint les 150 millions de joueurs par mois, en 2021. Cela serait, notamment, dû à la popularité de Call of Duty: Warzone.Malheureusement, depuis, ces chiffres sont en baisse. La licence Call of Duty compte, désormais, environCe qui signifie que. Il s'agirait de la plus forte baisse que la série ait connue, depuis le lancement officiel de Warzone en 2020.Les explications possibles sont les suivantes : il semblerait que Call of Duty: Vanguard a nettement moins convaincu la communauté, et les ventes du titre ont, probablement, été moins satisfaisantes. Par ailleurs, les dernières saisons de Call of Duty: Warzone ont été jugées « décevantes », du fait de nombreux problèmes.Finalement, remarquons que Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Vanguard s'apprêtent à accueillir la Saison 3 , nommée « Classified Arms ».