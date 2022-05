Call of Duty: Vanguard n'a pas répondu aux attentes d'Activision Blizzard

Xbox Édition Standard → 55,99 € au lieu de 69,99 €, soit 20 % de réduction. Édition Ultimate → 71,99 € au lieu de 110 €, soit 35 % de réduction.



Il y a plusieurs jours maintenant, le dernier rapport des investisseurs d'Activision est paru. Celui-ci établissait un constat plutôt négatif pour la série Call of Duty, qui aurait perdu 50 millions de joueurs entre 2021 et 2022 . Si les différentes saisons suront déçu les joueurs et les joueuses, Call of Duty: Vanguard serait également fautif.D'ailleurs, Activision Blizzard a indiqué, dans s on rapport annuel 2021 , que le titre n'a pas « répondu à nos attentes ». Ils ne blâment pas leur communauté, pour autant. Le studio estime que « c'est principalement dû à notre exécution [...] Nous n'avons pas apporté autant d'innovation dans le jeu que nous l'aurions souhaité ».Activision Blizzard espère bien rectifier le tir avec, développé par Infinity Ward. À ce sujet, l'éditeur a déclaré : « Nous travaillons sur le plan le plus ambitieux de l'histoire de Call of Duty, avec plus de 3 000 personnes travaillant actuellement sur la franchise et un retour au cadre de Modern Warfare qui a livré notre titre Call of Duty le plus réussi à ce jour ». Infinity Ward a, par ailleurs, affirmé que Call of Duty: Modern Warfare 2 sera « l'expérience la plus avancée » de l'histoire de la franchise.