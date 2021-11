Elden Ring : Bandai Namco espère atteindre les 4 millions de copies vendues en cinq semaines

Instant Gaming, vous le proposant sur PC pour la somme de 43,89 € au lieu de 59,99 €, soit 27 % de réduction.

Après plus de deux ans d'attente, entre son annonce lors de l'E3 2019 et sa sortie, en février 2022,. Outre la collaboration marquante entre G. R. R. Martin et Hidetaka Miyazaki, l'univers spécial semble séduire. Avec le partage d'informations, la preview et la session de test qui se sont enchaînés, la tendance s'est confirmée :Il n'est donc pas surprenant que Bandai Namco, en charge de l'édition, soit plutôt optimiste concernant les ventes du jeu, et ce, même s'il arrive en début d'année, une période plus calme en termes de ventes, juste après les fêtes de fin d'année. Toutefois, si la qualité des jeux est bonne, les joueurs ne s'empêchent pas de les découvrir, en témoignent Resident Evil Village ou encore Valheim , qui se sont très bien vendus au début de l'année 2021, le dernier ayant même écoulé cinq millions d'exemplaires en autant de semaines.Ce sont d'ailleurs plus ou moins ces chiffres qui sont visés par l'éditeur,. Cela laisse environ cinq semaines pour atteindre ce palier, ce qui est loin d'être insurmontable. Relativement confiant, Bandai Namco vante même le fait qu'Elden Ring ait déjà remporté plusieurs distinctions alors qu'il n'est même pas encore sorti, dans une session de questions-réponses avec les investisseurs (via Wccftech ).En attendant de voir si les objectifs seront atteints, nous rappelons qu'arrivera le 25 février sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Series. Nous avons eu l'occasion de poser les mains dessus lors de la preview, que vous pouvez retrouver ici .