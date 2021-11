Le potentiel des créateurs

Une bêta restreinte, mais efficace

L'ambiance presque Souls

Suivez le chemin qui vous correspond

En bref

Annoncé lors de l'E3 de 2019,a directement su toucher sa cible en proposant un jeu voué à se définir comme un soul-like. Sans réelles informations complémentaires à l'époque, la communauté était en émoi et, même maintenant, dans l'attente d'en savoir toujours plus sur les possibilités du jeu ainsi que son lore. Avec les années,en a profité pour donner plus de détails sur le titre, tels que sa date de sortie, le 25 février 2022, mais également les acteurs qui s'adonnent chaque jour à proposer un contenu innovant pour le titre.L'autre point qui a fait d'Elden Ring un jeu attendu est la collaboration entre le créateur de jeux vidéo, qui est une référence pour tous les admirateurs de la série Douls puisqu'il en est l'auteur, et l'écrivain. Ce dernier, mondialement connu pour être l'homme derrière le livrequi est à l'origine même de la série à succès éponyme. Cette collaboration est annonciatrice d'un univers maîtrisé, qui n'est autre que celui des Dark Souls et dont l'éditeur ne se cache pas concernant la ressemblance potentielle du titre, mais également d'pour un jeu complet et inspirant.Lors de cette phase de bêta, nous avons l'occasion de profiter des prémices du jeu avec une zone de départ ainsi que 5 classes assez éclectiques. Si la version finale deproposera non moins de 10 classes, la de bêta nous propose d'essayer les classes. Chacune d'entre elles proposeet qui régiront le début de votre aventure. Propulsé au cœur d'une cave pour ouvrir notre histoire, il nous était possible d'en apprendre plus sur l'univers et les mouvements possibles en poursuivant notre route au fin fond de la cave des connaissances. Une fois ce détail passé, bienvenue dans le monde ouvert d'. Ce n'est rien de le dire puisque le jeu nous fait intégrer directement un monde sans merci.Les puristes d'ARPG soul-like ne seront pas déçus par l'univers. En effet, les développeurs ne s'en sont pas cachés, nous retrouvons l'ambiance, les déplacements, mais également le style de combat propre aux différents opus Souls. Mauvaise nouvelle toutefois pour celles et ceux qui s'attendaient à une toute nouvelle licence augmentant toujours plus la difficulté et les mécaniques pour les traduire au travers d'un univers renouvelé. Ici, vous êtes un Sans-éclats qui arpente l’Entre-terre dans le but de revendiquer la place de Seigneur d’Elden.Comme précisé à plusieurs reprises, bien que très similaire à la série Souls, le jeu se veut plus grand public en proposant un contenu plus occasionnel afin de permettre au plus grand nombre de découvrir ce nouvel opus. C'est un pari qui se veut réussi lors de cette escapade puisque, à l'encontre des différents souls, le joueur se sent accompagné tant sur l'explication de l'ensemble des possibilités du jeu que sur les caractéristiques, armes et équipements qui accompagnent le joueur tout du long de son aventure. Néanmoins, ne vous détrompez pas, sise veut plus accessible, il n'en demeure pas moins facile. Les puristes pourraient accuserun système de combat simplifié permettant, par exemple, des contre-attaques sans timing de parade particulier autorisant le joueur à tenir sa garde jusqu'au coup déclencheur. Cependant, les différents monstres et boss rencontrés pendant notre virée de l’Entre-terre semblent enclins à trouver une faille aux techniques de combats qui vous sembleraient simplifiées.Cela étant, nous retrouvons des compétences assez novatrices, comme de l'infiltration permettant de réduire le taux de détection ainsi que l'utilisation de cendres permettant l'invocation d'alliés, différents de joueurs humains, en mesure de vous aider lors de combats difficiles. En effet, si le titre se veut plus populaire,En parlant combat, nous sommes heureux de constater la grande étendue d'armes et sorts disponibles,, donnant l'occasion aux joueurs d'étudier leurs styles de combats ou simplement l'adapter à leurs adversaires. Profitez ainsi d'un panel s'étendant d'armes au corps à corps comme le glaive ou l'épée,, mais également d'arcs ou de bâtons magiques. La magie reste d'ailleurs à l'honneur avec des sorts qui demanderont une certaine maîtrise d'intelligence ou de foi pour proposer des effets plus ou moins destructeurs à condition d'être équipé d'une arme appropriée.Bien sûr, qui dit diversité d'armes et d'équipements, annonce dans la même mesure. L'open world que proposeau sein de l’Entre-terre donne l'occasion au joueur de donner le rythme qu'il décide à son aventure. Pour les moins curieux, il suffit de suivre le fil doré qui vous guidera vers les objectifs principaux. Toutefois, la facilité d'évolution n'est pas source de réussite.Il faudra donc arpenter ce monde, qui paraissait déjà très grand lors de cet accès bêta, afin de trouver de l'équipement, des armes, mais égalementqui mettront à cran votre soif de découverte et de combat. Si certaines zones ne semblent pas obligatoires, il est tout de même possibleAfin de traverser plus aisément ces diverses étendues, le joueur se voit confier un cheval spectral au dos duquel il pourra voyager, mais également combattre.Enfin, si l'on retrouve de nombreuses mécaniques souls-like, nous sommes enchantés de constater que le jeu décide. Ainsi, pour améliorer votre personnage, acheter des articles et renforcer les armes et armures, le joueur se devra de récolter des runes obtenues en battant des ennemis ou en utilisant des objets. La mort se veut punitive et vous fera revenir au dernier site de grâce débloqué et utilisé. Ces derniers, à l'égal des anciens feux de camp, permettent de se reposer, remplir l'ensemble de vos potions de vie/mana, mais également améliorer votre Sans-éclats et équiper des sorts.Finalement, cette phase de bêta n'a fait que confirmer nos attentes, avec un build intéressant pour une direction artistique resplendissante bien qu'il ne s'agisse encore que d'une version en cours de développement. Si l'ensemble d'suit la lancée de ses annonces, il se peut que le titre soit le Graal tant attendu alliant l'attrait des fanatiques comme des joueurs plus occasionnels.La phase de bêta s'est faite sur PS5 pour notre cas et touchait seulement les joueurs PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S. Nous rappelons toutefois que le jeu sortira lesur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC par le biais de Steam.