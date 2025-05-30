Elden Ring Nightreign cartonne, mais...

Disponible depuis ce 30 mai, Elden Ring Nightreign cartonne déjà avec des centaines de milliers de joueurs connectés simultanément. Cependant, les critiques sont loin d'être positives et pourraient freiner l'évolution du jeu.
Après avoir séduit des millions de joueurs avec Elden Ring, et son DLC, c'est à la surprise général que FromSoftware annonçait un nouveau jeu dans cet univers, nommé Nightreign
. Celui-ci est 100 % multijoueur et propose aux joueurs une aventure unique : affronter des boss en groupe, en tentant de survivre à la nuit et ses terribles dangers.
Déjà plus de 300 000 joueurs simultanés
En quelques heures à peine, Elden Ring Nightreign
a réussi une très belle performance, réunir 313 593 utilisateurs simultanés
, ce qui l'a bien évidemment placé tout en haut des jeux les plus joués sur Steam. Nombreux sont celles et ceux qui ont veillé tard pour faire leur premiers pas, durant quelques heures, sur cette expérience avant très probablement de s'y replonger totalement ce week-end.
À titre d'exemple, il fait mieux que la plupart des autres productions du studio (Sekiro avec 125 315), Dark Souls 3 avec 129 975, mais aussi Armored Core VI et ses 156 171 joueurs simultanés). Néanmoins, tout n'est pas si positif
.
Des avis mitigés
Malheureusement, les joueurs ne sont pas unanimes et restent très mitigés sur ce Elden Ring Nightreign. Sur Steam, seulement 67 % des avis sont positifs
, bien loin des 92 % d'Elden Ring.
Les points noirs sont essentiellement la difficulté jugée trop élevée en solo, les compétences peu développées ou le manque d'innovation par rapport à l'original. De plus, quelques problèmes liés au gameplay ou au performances sont également mentionnés par les joueurs PC.
Un joueur, visiblement très déçu, le qualifie même de « mod Fortnite d'Elden Ring
» puisque vous devez looter des objets, et échapper la Pluie nocturne, similaire la tempête du battle royale.
À voir comment tout cela évoluera ces prochains jours, mais il est probable que les avis s'améliorent, tout comme le nombre de joueurs. En attendant, retrouvez nos guides pour progresser, comme comment réanimer un allié
, ou comment débloquer Duchesse
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